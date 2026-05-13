Giá Bitcoin hôm nay 13.5.2026: 5 sàn tiền số Việt Nam vượt qua vòng 1 cấp phép

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy, giá Bitcoin hôm nay giảm 0,19% so với hôm qua. Tính đến 10 giờ 30 ngày 13.5 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 81.000 USD. Trước đó, có lúc tiền mã hóa giá trị nhất thế giới giảm sâu xuống 79.900 USD trước khi phục hồi.

Giá Bitcoin và thị trường tiền mã hóa biến động mạnh khi Bộ Lao động Mỹ công bố các thông tin liên quan đến Chỉ số giá tiêu dùng (CPI). So với cùng kỳ năm ngoái, chỉ số CPI tăng 3,8%, cao hơn mức 3,3% của tháng trước và vượt dự báo 3,7%. Đây cũng là mức tăng cao nhất trong 3 năm.

Các dữ liệu này khiến nhiều nhà phân tích cho rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất, dẫn đến giá cổ phiếu giảm và thị trường tiền mã hóa bị rung lắc theo. Sau đó, thị trường phục hồi nhẹ khi Thượng viện Mỹ phê chuẩn Kevin Warsh tiếp quản Fed. Ông Warsh là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực tiền mã hóa, được giới đầu tư kỳ vọng có thể đưa ra những chính sách cởi mở.

5 doanh nghiệp vượt vòng 1 hồ sơ cấp phép lập sàn tiền số của Việt Nam

Trong khi đó, tại Việt Nam, thông tin về việc thành lập sàn giao dịch tiền mã hóa cũng thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng.

Tại Diễn đàn "Digital Trust in Finance 2026" diễn ra hôm 12.5, Thứ trưởng Bộ Tài chính, ông Nguyễn Đức Chi cho biết, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho 5 đơn vị chuẩn bị triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ thị trường tài sản mã hóa.

Danh sách 5 doanh nghiệp được Bộ Tài chính công bố trước đó gồm: Công ty CP Tài sản số Việt Nam; Công ty CP Sàn Giao dịch tài sản mã hóa VIX (VIXEX); Công ty CP Sàn Giao dịch tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX) - mới đổi tên thành Công ty CP Sàn Giao dịch tài sản mã hóa Sacom; Công ty CP Sàn Giao dịch tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX); Công ty CP Sàn Giao dịch tài sản mã hóa Techcom (TCEX).

Theo cập nhật từ lãnh đạo Bộ Tài chính, sớm nhất trong quý 3 sẽ có những hoạt động đầu tiên của thị trường tài sản mã hóa chính thức ở Việt Nam. Trong đó, có sự tham gia cung cấp dịch vụ và quản lý nhà nước để đảm bảo an toàn và minh bạch cho thị trường.

Trước đó, vào ngày 6.4, Bộ Tài chính cũng ra Thông tư số 41/2026/TT-BTC về việc Hướng dẫn kê khai, khấu trừ, nộp thuế, quyết toán thuế trên thị trường tài sản mã hóa. Theo đó, tổ chức cung cấp dịch vụ phải thực hiện khấu trừ, nộp thuế thay nhà đầu tư. Thuế được tính trên từng giao dịch chuyển nhượng tài sản mã hóa.

Theo quy định, tổ chức cung cấp dịch vụ có trách nhiệm khấu trừ, kê khai, nộp thuế đầy đủ, chính xác theo thông tin do tổ chức nước ngoài và cá nhân cung cấp; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ thuế. Đồng thời quản lý tài khoản nhà đầu tư, lưu giữ đầy đủ, chính xác dữ liệu giao dịch phát sinh theo từng giao dịch; lưu giữ thông tin, tài liệu liên quan đến việc xác định số thuế phải khấu trừ và số thuế đã khấu trừ.

Theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP về việc cấp phép thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa, sau vòng nộp hồ sơ, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước để tiến hành các bước thẩm định, xem xét cấp phép.