Công nghệ Blockchain

Giá Bitcoin hôm nay 23.5.2026: Kỷ niệm 16 năm 'Ngày Pizza Bitcoin'

Khương Nha
23/05/2026 12:35 GMT+7

Giá Bitcoin hôm nay giảm mạnh xuống còn 75.000 USD dù cộng đồng tiền mã hóa kỷ niệm 16 năm ngày 10.000 BTC được giao dịch để đổi lấy hai chiếc bánh Pizza, cột mốc lịch sử của ngành công nghiệp tiền số.

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay giảm sâu 2,48%. Từ vùng giá 77.600 USD hôm qua, đến 7 giờ sáng 23.5 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) giảm còn 75.425 USD. 

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa cũng giảm 2,28%, xuống còn 2.520 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, chứng kiến đà giảm sâu 2,92%, quay về mốc 2.000 USD. Các token khác như BNB, XRP, Solana lần lượt giảm 0,84%, 2,36% và 2,6%.

Cộng đồng Bitcoin kỷ niệm 16 năm "Pizza Day"

Thị trường tiền mã hóa đã có một ngày giao dịch không mấy khả quan, bất chấp cộng đồng vừa kỷ niệm 16 năm "Ngày Pizza Bitcoin". Ngày 22.5.2010, nhà phát triển phần mềm Laszlo Hanyecz đã đăng một bài viết trực tuyến rao bán 10.000 BTC, tương đương 41 USD vào thời điểm đó, để đổi lấy hai chiếc bánh pizza của Papa John's.

Theo giá thị trường hôm nay, số BTC này trị giá hơn 754 triệu USD. Ở mức cao nhất mọi thời đại được thiết lập vào tháng 10.2025, giao dịch này trị giá khoảng 1,26 tỉ USD. 

Nischal Shetty, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử WazirX, nói: "Đây là một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất trong lịch sử tiền mã hóa. Nó đã biến Bitcoin từ một thử nghiệm trên internet thành một mạng lưới kinh tế thực sự. Trên thực tế, đó là bằng chứng đầu tiên cho thấy một tài sản kỹ thuật số phi tập trung có thể tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại trong thế giới thực".

Giao dịch của Hanyecz cho thấy Bitcoin có thể được sử dụng như một phương tiện trao đổi để thanh toán hàng hóa và dịch vụ trong thế giới thực, đưa tiền mã hóa từ giai đoạn thử nghiệm trực tuyến sang ứng dụng thực tế.

Các dấu mốc quan trọng của Bitcoin sau 16 năm

Dù giá Bitcoin lao dốc trong ngày kỷ niệm "Pizza Day", những người ủng hộ tiền mã hóa vẫn lạc quan về việc ngày càng nhiều quốc gia công nhận và xem đây như một tài sản dự trữ chiến lược.

Năm 2021, El Salvador là quốc gia đầu tiên trên thế giới chấp nhận Bitcoin làm phương tiện thanh toán hợp pháp. Một năm sau, Cộng hòa Trung Phi cũng chấp nhận thanh toán bằng tiền mã hóa này. Sau đó, hàng loạt quốc gia trên thế giới công bố chiến lược dự trữ Bitcoin kèm nhiều chính sách cởi mở.

Bước ngoặt quan trọng đến với thị trường tiền mã hóa vào tháng 1.2024 khi Mỹ phê duyệt cho các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) Bitcoin đầu tiên. Đến tháng 3.2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh thành lập Kho dự trữ Bitcoin chiến lược. 

Mới nhất, vào tháng 4.2026, chính phủ Iran thông báo các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz có thể thanh toán phí vận chuyển bằng Bitcoin. Điều này báo hiệu một ứng dụng mới của BTC khi căng thẳng địa chính trị định hình lại các tuyến đường thương mại toàn cầu.

