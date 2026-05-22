Giá Bitcoin hôm nay 22.5.2026: Bất ngờ về kho BTC của SpaceX trước đợt IPO lịch sử

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy, giá Bitcoin hôm nay được giao dịch quanh mốc 77.431 USD, giảm nhẹ so với hôm qua. Trước đó, có lúc Bitcoin (BTC) rơi thẳng xuống 76.670 USD trước khi phục hồi.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa tăng nhẹ trong 24 giờ qua, ước đạt 2.590 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, vẫn giao dịch quanh mốc 2.129 USD, không biến động quá nhiều so với hôm qua. Tuy nhiên, các token khác như Solana, Dogecoin, Tron, BNB đều tăng khoảng 1% so với hôm qua.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin ẢNH: KHƯƠNG NHA

Kho Bitcoin khổng lồ của SpaceX

Một trong những thông tin đáng chú ý được cộng đồng tiền mã hóa quan tâm là kho dự trữ Bitcoin của SpaceX được công bố trong hồ sơ IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng). Theo hồ sơ, số Bitcoin công ty của Elon Musk nắm giữ nhiều hơn dự tính của các công ty phân tích blockchain rất nhiều.

Cụ thể, SpaceX tiết lộ họ đang có 18.712 BTC, trị giá 1,45 tỉ USD. Con số này nhiều hơn khoảng 10.000 BTC được đồn đoán trước đó. Công ty hàng không vũ trụ này tiết lộ họ đã mua Bitcoin với giá trung bình là 35.320 USD mỗi token.

Với kho Bitcoin khổng lồ này, SpaceX sẽ là công ty đại chúng có lượng Bitcoin nắm giữ lớn thứ bảy trên thế giới.

SpaceX bắt đầu tích lũy Bitcoin từ đầu năm 2021, cùng lúc tỉ phú Elon Musk tuyên bố hãng xe điện Tesla của ông sẽ đầu tư vào đồng tiền mã hóa này. Lượng Bitcoin SpaceX lớn hơn đáng kể so với Tesla (11.509 BTC).

Tỉ phú Elon Musk đang công bố kế hoạch IPO lớn nhất lịch sử khi SpaceX có thể huy động khoảng 75 tỉ USD, vượt xa kỷ lục hiện tại là 26 tỉ USD của công ty dầu mỏ Saudi Aramco, lên sàn 7 năm trước.

Theo hồ sơ được công bố, năm 2025, SpaceX đang lỗ 2,6 tỉ USD từ hoạt động kinh doanh, trên doanh thu 18,7 tỉ USD. Trong những tháng đầu năm 2026, công ty tiếp tục ghi nhận các khoản lỗ.