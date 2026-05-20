Giá Bitcoin hôm nay 20.5.2026: Hồi phục nhẹ lên vùng giá 77.000 USD

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay tăng nhẹ 0,22% so với hôm qua. Tính đến 14 giờ 55, mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 77.293 USD.

Trong khi Bitcoin tăng giá, các token khác lại quay đầu giảm nhẹ. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, giảm 0,53% trong vòng 24 giờ, xuống còn 2.129 USD. Các token khác như BNB, XRP, Solana lần lượt giảm 0,28%, 1,34% và 0,72%.

Biến động giá Bitcoin cũng khiến dòng tiền chảy khỏi các quỹ ETF. Theo dữ liệu của SoSoValue, 11 quỹ ETF Bitcoin niêm yết tại Mỹ đã mất hơn 1,5 tỉ USD kể từ ngày 7.5. Riêng ngày 18.5, lượng tiền rút ra đã đạt 648 triệu USD, mức cao nhất trong một ngày kể từ ngày 29.1.

Chỉ báo VRVP (Visual Range Volume Profile - Chỉ báo khối lượng giao dịch theo vùng giá) cho thấy vùng thanh khoản 68.000 - 70.000 USD đang có số lượng giao dịch nhiều nhất kể từ tháng 11.2025. Dữ liệu sổ lệnh cũng cho thấy tỷ lệ giá mua/giá bán là -0,03. Chỉ số này duy trì ở mức âm trong phần lớn thời gian của tháng qua do hoạt động bán ra nhiều hơn lực mua vào.

Trên biểu đồ của Coinglass, hơn 3,4 tỉ USD vị thế mua đang có nguy cơ bị thanh lý ở vùng giá 74.000 USD. Con số này có thể tăng lên 11 tỉ USD nếu Bitcoin giảm xuống 70.000 USD, trong phạm vi thanh lý 90 ngày.

Trong khi đó, nền tảng phân tích tiền mã hóa Hyblock ghi nhận các nhà giao dịch bán lẻ Bitcoin đang nghiêng mạnh về xu hướng tăng giá. Những đợt tăng giá đột biến trước đó vào vùng "mua cực mạnh" của nền tảng trùng với các đỉnh cục bộ ngắn hạn trong khi Bitcoin được giao dịch quanh mốc 78.000 - 82.000 USD vào đầu tháng 5. Đà tăng giá sau đó đã hạ nhiệt do số lượng vị thế mua của nhà đầu tư cá nhân tăng quá mạnh.

Hyblock giải thích rằng những điểm phục hồi mạnh nhất thường xuất hiện khi các nhà giao dịch bán lẻ trở nên bi quan với thị trường. Trong một số giai đoạn, tỷ lệ nắm giữ vị thế mua (long position) của các tài khoản bán lẻ thấp hơn 35% đã xuất hiện gần mức đáy của Bitcoin vào tháng 3 và tháng 4, trước khi BTC phục hồi từ mức 60.000 USD.