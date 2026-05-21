Giá Bitcoin hôm nay 21.5.2026: Hơn 2 tỉ USD bị rút khỏi các quỹ ETF Bitcoin

Dữ liệu từ CoinmarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay tăng 1,37% so với hôm qua. Tính đến 7 giờ 15 ngày 21.5 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 77.574 USD.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa tăng 0,8% trong vòng 24 giờ qua, ước đạt 2.580 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới tăng 0,54%, cán mốc 2.126 USD. Các token như Dogecoin, Solana, BNB đều tăng 0,8 - 1,3%.

Dù thị trường tiền mã hóa có xu hướng phục hồi nhẹ, dòng tiền vẫn ồ ạt chảy khỏi các quỹ ETF Bitcoin tại Mỹ. Điều này cho thấy tâm lý phòng ngừa rủi ro trên thị trường truyền thống trái ngược hẳn nhà đầu tư tiền mã hóa.

Trong 7 ngày qua, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay niêm yết tại Mỹ chứng kiến hơn 2 tỉ USD đã bị rút ròng, tính đến ngày 19.5. Điều này làm dấy lên nhiều lo ngại liên quan đến một đợt giảm giá sâu hơn xuống dưới 75.000 USD.

Theo Cointelegraph, các nhà đầu tư đang chuyển sự chú ý sang lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), khi Nvidia dự kiến công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý trong hôm nay. Nhiều chuyên gia phân tích lo ngại sự cạnh tranh từ AMD, Amazon và Google sẽ gây ra xáo trộn lớn trên thị trường.

Những yếu tố đang kìm hãm Bitcoin tăng giá

Một trong những lý do khiến những tài sản có tính rủi ro cao như Bitcoin khó tăng giá trong ngắn hạn là thị trường trái phiếu Mỹ. Những khó khăn vĩ mô kết hợp lợi suất trái phiếu 30 năm đạt mức cao nhất kể từ tháng 7.2007 đang gây ra áp lực lớn với cổ phiếu, kim loại quý và Bitcoin.

Ole S. Hansen, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại Saxobank, viết trên X rằng điều này phản ánh nhu cầu "được chi trả nhiều hơn khi nắm giữ các khoản nợ dài hạn trong bối cảnh lạm phát do chiến tranh và những lo ngại ngày càng tăng về thâm hụt ngân sách".

Trong khi đó, tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc hủy bỏ các cuộc tấn công vào Iran không giúp thị trường phục hồi. Trong một bài đăng trên Truth Social, ông Trump nói các nước vùng Vịnh nên "chuẩn bị sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công toàn diện, quy mô lớn vào Iran, ngay lập tức, nếu không đạt được một thỏa thuận chấp nhận được" về cuộc xung đột. Khác với những lần trước, thông báo lần này của ông Trump dường như không tác động gì nhiều đến thị trường, không có một đợt tăng giá mạnh hoặc sập sâu xảy ra.

Các phân tích kỹ thuật cũng chỉ ra Bitcoin đang trong giai đoạn khó khăn. Đường trung bình động hàm mũ 21 tuần (EMA) đã đóng cửa tuần dưới đường EMA 21. Điều này khiến vùng giá hiện tại có khả năng chuyển thành ngưỡng kháng cự mới.

Nhà phân tích Michael van de Poppe cảnh báo về hai trở ngại kép đối với giá BTC: lãi suất trái phiếu cao và giá dầu cao. Cả hai yếu tố này đều không có lợi cho các tài sản rủi ro cao, trong đó có Bitcoin. Điều đó có nghĩa thị trường sắp chứng kiến các màn đảo chiều giảm giá mạnh.

Van de Poppe nói rằng "Bitcoin đang không mấy khả quan". Tiền mã hóa lớn nhất thế giới ở mức hỗ trợ quan trọng. Nếu giá trị tài sản thấp hơn vùng giá 75.000 - 76.000 USD, quá trình tích lũy có thể cần nhiều thời gian hơn.