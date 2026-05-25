Giá Bitcoin hôm nay 25.5.2026: Liên tục rung lắc quanh vùng giá 77.000 USD

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay tăng nhẹ so với hôm qua. Tính đến 7 giờ ngày 25.5 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 77.095 USD, tăng 0,6% trong vòng 24 giờ.

Tuy nhiên, trước đó lúc 4 giờ 45, tiền mã hóa lớn nhất thế giới bất ngờ sập sâu về 76.000 USD, sau đó nhanh chóng phục hồi và tăng mạnh lên 77.000 USD chỉ trong chưa đầy 30 phút.

Diễn biến giá Bitcoin trong 24 giờ, tính đến 7 giờ ngày 25.5 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa cũng nhích nhẹ lên 2.570 tỉ USD, tăng 0,22% trong vòng 24 giờ qua. Ngoài Bitcoin, các token khác như Ethereum, XRP, BNB đều giảm 0,3 - 0,5%.

Vì sao giá Bitcoin mắc kẹt ở 77.000 USD

Diễn biến giá Bitcoin đang nằm ngoài dự báo của nhiều người. Ông Kevin Warsh, người ủng hộ tiền mã hóa, đã nhậm chức Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nhưng thị trường liên tục giảm giá.

Theo CoinTelegraph, vấn đề chính nằm ở lợi suất trái phiếu ngắn hạn tăng cao và những phát biểu cứng rắn trước đây của ông Warsh làm dấy lên lo ngại về việc tăng lãi suất vào tháng 12, điều này có thể kìm hãm sự phục hồi của Bitcoin.

Cụ thể, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm có mối liên hệ chặt chẽ với dự đoán của các nhà giao dịch về diễn biến lãi suất quỹ liên bang trong thời gian ngắn. Thị trường không còn đặt cược vào việc nới lỏng chính sách tiền tệ nhanh chóng dưới thời ông Warsh.

Dữ liệu từ CME cho thấy các nhà giao dịch hiện dự đoán Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong phần lớn năm 2026. Sự thay đổi này làm suy yếu luận điểm lạc quan về Bitcoin, thường hưởng lợi từ việc giảm lợi suất trái phiếu. Lãi suất thực thấp hơn giúp thanh khoản dễ dàng hơn và thúc đẩy thị trường tăng giá.

Trong khi đó, một số nhà phân tích lại cho rằng những tín hiệu này có thể kích hoạt siêu chu kỳ mới của Bitcoin. Nhà nghiên cứu Shang Wu của sàn giao dịch BitMEX cho rằng các nhà đầu tư trái phiếu đang "hoảng loạn", dòng tiền có thể chảy sang Bitcoin, giúp thị trường bước vào đợt tăng giá mới.