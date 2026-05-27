Giá Bitcoin hôm nay 27.5.2026: Giảm mạnh về 75.000 USD, định giá BTC ngày càng tụt hậu

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay tiếp tục giảm 1,68% so với hôm qua. Tính đến 7 giờ 20 ngày 27.5 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 75.858 USD. Trước đó, lúc 21 giờ 30 ngày 26.5, tiền mã hóa giá trị nhất thế giới bất ngờ rơi thẳng từ 77.889 USD xuống còn 75.700 USD, giảm gần 3%.

Diễn biến giá Bitcoin trong 24 giờ, tính đến 7 giờ 20 ngày 27.5 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa cũng giảm 1,49% xuống còn 2.540 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, giảm 1,59% xuống còn 2.072 USD. Các token khác như BNB, Solana, XRP lần lượt giảm 0,84%, 1,05% và 1,37%.

Định giá Bitcoin tụt hậu so với cổ phiếu công nghệ

Theo công ty quản lý tài sản Bitwise, BTC đang giao dịch dưới mức định giá trung bình, trong khi cổ phiếu công nghệ Mỹ vẫn duy trì ở mức cao kỷ lục. Tỷ lệ giá trị thị trường trên giá trị thực tế (MVRV) của Bitcoin hiện ở mức 1,42, thấp hơn 36% so với mức trung bình.

Trong khi đó, Nasdaq-100 có tỷ lệ P/B (giá trị trên sổ sách) gần bằng 99% mức hiện tại, đánh dấu một trong những chênh lệch định giá lớn nhất giữa BTC và các công ty công nghệ.

Báo cáo của Bitwise cho biết tỷ lệ MVRV của Bitcoin đang nằm ở nửa dưới của phạm vi lịch sử. Tỷ lệ MVRV so sánh vốn hóa thị trường của Bitcoin với giá trị của token dựa trên hoạt động trên chuỗi gần đây nhất, tương tự tỷ lệ giá trên giá trị sổ sách được dùng trong thị trường chứng khoán.

Bitwise cho biết sự khác biệt này một phần đến từ việc dòng vốn chảy vào các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn của Mỹ, đặc biệt là các công ty liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Tuy nhiên, các nhà phân tích của Bitwise cũng lưu ý: "Đợt tăng giá đồng thời của thị trường chứng khoán Mỹ và vàng có thể là dấu hiệu báo trước về nhu cầu với các tài sản hữu hình nói chung, tạo động lực tích cực cho Bitcoin trong tương lai".

Nhà phân tích tiền điện tử MorenoDV cho biết Chỉ số Rủi ro BTC gần đây đã leo trở lại trên mức 2. Trong lịch sử, mức này thường xuất hiện khi thị trường chạm đáy. Các chỉ số cao hơn thường xuất hiện trong những đợt bán tháo do hoảng loạn. Trong khi đó, chỉ số thấp hơn thường xuất hiện khi thị trường đạt đỉnh.