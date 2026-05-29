Công nghệ Blockchain

Giá Bitcoin hôm nay 29.5.2026: Thủng đáy 73.000 USD

Khương Nha
29/05/2026 15:38 GMT+7

Các nhà đầu tư bán tháo trên thị trường giao ngay, hợp đồng tương lai và ETF đã đẩy Bitcoin xuống mức thấp nhất trong tháng, thủng đáy 73.000 USD.

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay được giao dịch quanh mốc 73.000 USD. Trước đó, có lúc Bitcoin (BTC) giảm sâu xuống 72.600 USD.

Khi Bitcoin liên tục giao dịch quanh vùng giá 77.000 USD, nhiều nhà phân tích tuyên bố xu hướng giảm đã kết thúc, thị trường có thể bước vào siêu chu kỳ tăng giá. Tuy nhiên, những diễn biến hiện tại của thị trường đang cho thấy xu hướng ngược lại. 

Diễn biến giá Bitcoin trong 24 giờ qua, tính đến 14 giờ ngày 29.5

Khi Bitcoin kiểm tra lại vùng giá 72.500 USD lần đầu tiên sau sáu tuần, dẫn đến 342 triệu USD bị thanh lý. Dù giá BTC đã phục hồi nhẹ lên 73.500 USD, các nhà giao dịch lo ngại thị trường sẽ tiếp tục giảm giá sâu khi việc đáo hạn quyền chọn hằng tháng trị giá 9 tỉ USD sắp đến.

Theo Cointelegraph, ngay cả khi Bitcoin lấy lại mốc 74.000 USD, khối lượng giao dịch quyền chọn bán vẫn sẽ vượt trội so với quyền chọn mua lên đến 265 triệu USD. 

Hôm 28.5, quyền chọn mua (call option) tháng 6 trị giá 80.000 USD được giao dịch ở mức 0,0103 BTC, tương đương 757 USD. Với 28 ngày còn lại cho đến khi đáo hạn, xác suất Bitcoin giao dịch trên mức đó chỉ ở mức 18%. Sự bi quan lan rộng một phần do dòng tiền ròng chảy ra khỏi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay niêm yết tại Mỹ lên đến 1,07 tỉ USD trong hai ngày qua.

Một trong những lý do khiến Bitcoin sập là công ty bán dẫn Sequans Communications (SQNS) có trụ sở tại Paris (Pháp) đã thông báo kế hoạch thanh lý toàn bộ lượng Bitcoin nắm giữ, từ bỏ chiến lược tích lũy trước đó. 

Các công ty đại chúng khai thác Bitcoin đã giảm bớt lượng Bitcoin nắm giữ trong thời gian gần đây. Dù không thể dự đoán liệu BTC có giảm xuống 70.000 USD hay không, phe bán vẫn đang chiếm đa số. Tâm lý bất an vẫn phủ bóng thị trường, làm suy yếu khả năng phục hồi trong ngắn hạn. 

Giá Bitcoin hôm nay 27.5.2026: Giảm mạnh về 75.000 USD, định giá BTC ngày càng tụt hậu

Giá Bitcoin hôm nay giảm mạnh xuống còn 75.000 USD trong bối cảnh cổ phiếu công nghệ tăng giá khiến khoảng cách giữa hai loại tài sản ngày càng xa.

