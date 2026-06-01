Công nghệ Blockchain

Giá Bitcoin hôm nay 1.6.2026: Vì sao 1,3 tỉ USD ETF Bitcoin bị bán tháo?

Khương Nha
01/06/2026 08:58 GMT+7

Giá Bitcoin hôm nay vẫn giao dịch quanh mốc 73.000 USD trong khi các phân tích cho thấy thương vụ bán tháo 1,3 tỉ USD ETF Bitcoin không đơn thuần là kết quả của một chiến lược đầu tư thông thường.

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay liên tục rung lắc quanh vùng giá 73.000 USD. Đầu ngày, Bitcoin (BTC) có giá 73.300 USD, sau đó leo sát lên gần 74.000 USD lúc 6 giờ ngày 1.6 (giờ Việt Nam). Tuy nhiên, tiền mã hóa lớn nhất thế giới không giữ được đà phục hồi, nhanh chóng giảm về 73.595 USD lúc 7 giờ.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa cũng giảm nhẹ trong vòng 24 giờ qua, hiện còn 2.490 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, đang được giao dịch quanh mốc 2.000 USD. Trong khi đó, các token khác như BNB, XRP, Solana lần lượt giảm 0,2 - 1,3%. 

Trong lúc thị trường tiếp tục suy yếu, những phân tích về thương vụ thoái vốn trị giá gần 1,3 tỉ USD ETF Bitcoin tuần trước tiếp tục nhận được nhiều sự chú ý. Theo công ty đầu tư NYDIG, việc 29,21 triệu cổ phiếu IBIT (quỹ iShares Bitcoin Trust) của BlackRock được bán có thể xuất phát từ việc nhà đầu tư lớn muốn nhanh chóng thoái vốn khỏi Bitcoin hơn là việc kết thúc một chiến lược giao dịch phổ biến của các quỹ phòng hộ.

Cụ thể, giao dịch diễn ra vào ngày 26.5, khi 29,21 triệu cổ phiếu IBIT được bán trên sàn giao dịch kín với giá 43,16 USD mỗi cổ phiếu. Giao dịch được thực hiện với mức chiết khấu 1,01 USD, tương ứng mức giảm giá 2,3%. Tổng mức chiết khấu để thực hiện giao dịch này là 29,5 triệu USD.

NYDIG cho biết mức chiết khấu lớn cho thấy người bán ưu tiên sự chắc chắn và tốc độ hơn là tối đa hóa giá bán. Giao dịch này được báo cáo thông qua hệ thống FINRA/Nasdaq TRF Carteret, thường được sử dụng cho các giao dịch ngoài sàn, được đàm phán riêng.

NYDIG cho rằng mức chiết khấu lớn sẽ làm giảm đáng kể lợi nhuận kỳ vọng của chiến lược chênh lệch giá. Do đó, đây có thể là một cuộc thoái vốn nhanh chóng nhằm rút tiền khỏi ETF Bitcoin.

CoinDesk dẫn lời Greg Cipolaro, trưởng bộ phận nghiên cứu toàn cầu của NYDIG: "Quy mô giao dịch lớn, mức chiết khấu cao 2,3%, việc thiếu hoạt động giao dịch tương ứng trên thị trường hợp đồng tương lai CME và số lượng người bán tiềm năng hạn chế đều cho thấy giao dịch này không phải là một động thái đảo chiều giao dịch chênh lệch giá thông thường".

Việc bán tháo diễn ra trong bối cảnh các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ chứng kiến dòng vốn chảy ra liên tục. Theo dữ liệu của SoSoValue, các quỹ này ghi nhận dòng vốn ròng chảy ra hằng ngày từ ngày 15 đến 29.5. Tổng tài sản của các quỹ ETF Bitcoin của Mỹ đã giảm từ 107,75 tỉ USD (ngày 14.5) xuống còn 94,17 tỉ USD (ngày 29.5). 

Trong khi đó, giá Bitcoin đã giảm 16% tính từ đầu năm đến nay, còn hầu hết tài sản khác như cổ phiếu và hàng hóa đều tăng giá mạnh. Dòng tiền tiếp tục chảy khỏi thị trường tiền mã hóa, tìm đến các kênh sinh lời nhanh hơn như cổ phiếu AI, bán dẫn. 

