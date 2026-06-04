Giá Bitcoin hôm nay 4.6.2026: Thị trường 'tắm máu' khi Bitcoin sập giá 62.000 USD

Bitcoin (BTC) và thị trường tiền mã hóa tiếp tục giảm giá sâu trong ngày 4.6. Tính đến 8 giờ 40 (giờ Việt Nam), mỗi BTC được giao dịch quanh mốc 62.774 USD, giảm 5,54% so với hôm qua.

Diễn biến giá Bitcoin trong 24 giờ, tính đến 8 giờ 40 ngày 4.6 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thị trường tiền số chìm trong sắc đỏ

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa hiện còn 2.200 tỉ USD, giảm 4,34% trong vòng 24 giờ. Cú sập giá Bitcoin cũng khiến cả thị trường tiền mã hóa giảm sâu. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, giảm mạnh đến 5,87% xuống còn 1.754 USD. Các token khác như BNB, XRP, Solana cũng lần lượt giảm 7,57%, 5,34% và 8,62%.

Dữ liệu từ CoinGlass cho thấy trong 24 giờ qua, đã có 209.156 hợp đồng bị thanh lý, tổng giá trị lên tới 1,37 tỉ USD. Lệnh thanh lý lớn nhất xảy ra trên sàn giao dịch HTX, trị giá 59,67 triệu USD, khi người chơi đặt cược vào đà tăng giá của BTC. Hơn 90% các lệnh bị thanh lý là các vị thế mua dài hạn, chủ yếu là Bitcoin và Ethereum.

Việc thanh lý không phải là điều hiếm gặp khi thị trường bất ngờ biến động. Các sàn giao dịch tiền số thường cho phép người dùng "vay" một khoản nhiều hơn số tiền thực tế họ đang nắm giữ để có thể thực hiện các giao dịch "đòn bẩy" nhằm kiếm lời.

Một số sàn giao dịch cho phép người chơi dùng đòn bẩy tối đa lên đến 125 lần vốn. Tuy nhiên khi thị trường điều chỉnh giá, nhà giao dịch bị mất một phần hoặc toàn bộ tiền ký quỹ ban đầu, khiến họ không đáp ứng các yêu cầu để duy trì để ký quỹ. Khi đó, sàn sẽ đóng vị thế, dẫn đến việc thanh lý.

Sức ép khiến giá Bitcoin liên tục giảm sâu

Andri Fauzan Adziima, trưởng nhóm nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Bitrue, nói với Cointelegraph rằng đợt giảm giá hiện tại của Bitcoin chủ yếu là do thanh lý bằng đòn bẩy, dòng tiền ồ ạt rút khỏi các quỹ ETF và sự cố kỹ thuật, không đơn thuần là tin tức về chiến sự Mỹ - Iran tiếp tục leo thang. Những dữ liệu này làm gia tăng nỗi sợ hãi của các nhà đầu tư, khiến thị trường chìm trong hoảng loạn.

Adziima dự đoán Bitcoin sẽ tiếp tục có nhiều điều chỉnh lớn, mức hỗ trợ thực sự thấp hơn vùng giá 64.000 - 65.000 USD. Sức nén của thị trường có thể khiến Bitcoin tăng giá mạnh trở lại nhờ bất kỳ tin tức tích cực nào liên quan đến kinh tế vĩ mô hoặc tình hình chiến sự.

Một áp lực khác với Bitcoin giai đoạn hiện tại là "sức khỏe tài chính" của Strategy, công ty đại chúng nắm giữ BTC lớn nhất thế giới. Theo nhà kinh tế học Alex Kruger, diễn biến giá Bitcoin hiện nay gắn liền với tình hình tín dụng và thanh khoản của Strategy. Công ty đang cạn kiệt tiền mặt, buộc phải bán dần BTC.

Trong khi đó, Stephen, đồng sáng lập của Mezzanine, cho rằng kịch bản tồi tệ nhất của Strategy thực ra không đáng lo ngại, công ty có thể bán 1.500 BTC mỗi tháng để trang trải cổ tức. Ông cho rằng vẫn còn nhiều cách để Strategy có thể tồn tại trong thị trường giảm giá kéo dài hàng thập kỷ, ngay cả khi giá Bitcoin giảm xuống còn 30.000 USD.

Theo các nhà phân tích, tâm lý lo ngại về rủi ro, lợi nhuận của nhà đầu tư ngày càng xấu đi xuất phát từ sự kết hợp của các điều kiện kinh tế vĩ mô yếu kém, sự tập trung quá mức vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và nỗi lo ngại về áp lực bán tiếp tục từ các quỹ ETF Bitcoin cũng như doanh nghiệp lớn. Cuối cùng, khả năng Bitcoin kiểm tra lại mức 60.000 USD vẫn còn hiện hữu do thiếu một kịch bản tích cực trong ngắn hạn.