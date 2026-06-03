Giá Bitcoin hôm nay 3.6.2026: BTC sập giá, thổi bay 176 tỉ USD sau 2 ngày

Bitcoin giảm mạnh 9% trong vòng 48 giờ, chạm mức 66.677 USD vào lúc 7 giờ ngày 2.6 (theo giờ Việt Nam). Đợt điều chỉnh này đã thổi bay 176 tỉ USD vốn hóa của thị trường chỉ sau hai ngày. Trong vòng 24 giờ, tiền mã hóa giá trị nhất thế giới đã giảm 6,6% giá trị, khiến 1,25 tỉ USD của nhà đầu tư bị thanh lý do dùng đòn bẩy quá mức.

Mức giá hiện tại đánh dấu mức thấp nhất của Bitcoin (BTC) kể từ ngày 5.4, xóa sạch lợi nhuận của những tháng tăng giá gần đây.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin trước biểu đồ giá ngày 3.6 ẢNH: KHƯƠNG NHA

Lý do Bitcoin sập giá

Theo Cointelegraph, các nhà giao dịch vẫn chưa chắc chắn về nguyên nhân dẫn đến cú sập sâu của Bitcoin trong hai ngày qua, đặc biệt là khi thị trường chứng khoán Mỹ vẫn tăng trưởng đáng kể.

Bitcoin đã mất đi mối tương quan chặt chẽ với cổ phiếu Mỹ sau hai tháng tăng trưởng mạnh mẽ. Tâm lý thị trường xấu đi có thể do dòng vốn ròng 2,1 tỉ USD chảy khỏi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ từ ngày 12 đến 20.5.

Mức chênh lệch giá giữa hợp đồng tương lai BTC hằng năm so với thị trường giao ngay đã duy trì dưới ngưỡng trung lập 4% trong hơn ba tháng, xác nhận nhu cầu yếu đối với đòn bẩy tăng giá.

Chiến lược dừng tích lũy Bitcoin và tăng cường đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) của các tổ chức lớn cũng là nguyên nhân dẫn đến đà giảm của thị trường. Quỹ Strategy của Michael Saylor đang gây ra nhiều ý kiến trái chiều sau khi bán 2,5 triệu USD Bitcoin.

Các nhà đầu tư ngày càng trở nên thận trọng hơn khi cuộc chiến ở Iran không có dấu hiệu chấm dứt trong thời gian ngắn, điều này giải thích cho đợt bán tháo trên diện rộng trên thị trường tiền mã hóa.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ đang phản ánh xác suất 23% về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào tháng 9, tăng từ 0% chỉ một tháng trước đó.

"Các nhà đầu tư đang né tránh rủi ro vĩ mô, đổ xô vào Stablecoin và rời xa Bitcoin", nhà phân tích kỹ thuật Rekt Capital bình luận trên X.

Giá Bitcoin có thể quét đáy 50.000 USD

Theo công ty phân tích Kalshi, giá Bitcoin có thể chạm đáy 50.000 USD. "Tôi nghĩ thị trường có thể chạm đáy với một 'nến đỏ' khổng lồ, quét sạch tất cả vị thế mua dài hạn. Có lẽ Bitcoin sẽ sớm chạm mốc 60.000 USD, thậm chí 50.000 USD", nhà phân tích Exitpump viết trên X, hôm 2.6.

Về mặt kỹ thuật, vị thế thị trường của Bitcoin đã suy yếu sau khi mất đi các mức hỗ trợ ở mức 74.800 USD và 70.400 USD. Khi BTC được giao dịch quanh mức 67.000 USD, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) tám giờ giảm xuống 30,4. Đây là mức thấp nhất kể từ ngày 6.2, cho thấy áp lực giảm mạnh và tình trạng quá bán.

Theo các chuyên gia, vùng thanh khoản quan trọng tiếp theo cần theo dõi nằm giữa mức 62.300 USD và 65.600 USD. Vùng giá này trùng với nhu cầu hằng ngày, kéo dài đến mốc kháng cự quan trọng là 60.000 USD.

Trong khi đó, nhà giao dịch kỳ cựu Peter Brandt nhận định Bitcoin đang hình thành mô hình tam giác mở rộng. Dựa trên chuyển động được đo lường của mô hình, Brandt nhận định giá BTC có thể giảm mạnh xuống 56.000 USD.

Việc Bitcoin (BTC) giảm xuống dưới 67.000 USD đã gây ra làn sóng thua lỗ ngắn hạn mạnh nhất kể từ tháng 2, trong khi Binance ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ dòng vốn từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ và quy mô vừa.

Nhà phân tích Amr Taha của CryptoQuant cho biết những người nắm giữ ngắn hạn đang bị ảnh hưởng nặng nhất khi Bitcoin sập giá. Dữ liệu cho thấy những người mua BTC gần đây lại đang thoát khỏi vị thế với giá lỗ. Trước đây, các dấu hiệu này thường xuất hiện trong giai đoạn người chơi hoảng loạn, bán tháo tài sản để cắt lỗ.