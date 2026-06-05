Giá Bitcoin hôm nay 5.6.2026: Cơn sốt AI rút cạn nguồn tiền của Bitcoin

Giá Bitcoin (BTC) vừa trải qua một đợt rung lắc mạnh khi bất ngờ rơi thẳng xuống vùng giá 61.000 USD lúc 17 giờ ngày 4.6 (giờ Việt Nam), trước khi phục hồi lên 63.000 USD và duy trì đến 7 giờ ngày 5.6. Như vậy, chỉ trong vòng một tuần, tiền mã hóa lớn nhất thế giới đã giảm 13,41% giá trị và giảm đến 21% trong vòng 10 ngày.

Các nhà đầu tư đang ồ ạt rút tiền khỏi Bitcoin để đầu tư vào trí tuệ nhân tạo Ảnh: Chụp màn hình

Đợt sập giá của thị trường diễn ra cùng lúc Strategy - công ty đại chúng sở hữu Bitcoin lớn nhất thế giới - dừng tích lũy BTC và phải bán ra một phần tài sản. Tuy nhiên, trong bài đăng trên X, Chủ tịch điều hành Strategy Michael Saylor cho rằng nguyên nhân trực tiếp đến từ cơn sốt AI.

"Thị trường vốn đang đổ tiền vào trí tuệ nhân tạo ở quy mô chưa từng có: 400 tỉ USD chỉ trong vòng 6 tháng. Các quỹ ETF Bitcoin đã chứng kiến 4 tỉ USD bị rút ra, kể từ ngày 14.5, gây áp lực lên giá BTC", Saylor đăng tải trên X.

Chủ tịch điều hành Strategy cho rằng đây là đợt luân chuyển vốn chứ không phải do Bitcoin đã suy giảm giá trị. Và đợt biến động này có thể là tín hiệu tích cực với thị trường.

Dữ liệu từ TradingView cho thấy lần đầu tiên kể từ năm 2023, giá Bitcoin đã quay lại đường trung bình động đơn giản (SMA) 200 tuần.

Đường trung bình động 200 tuần (SMA 200) là thước đo quan trọng trong những chu kỳ Bitcoin giảm giá. Đường xu hướng này luôn tăng theo thời gian. Mỗi khi giá BTC giao cắt đường SMA 200, thị trường sẽ chứng kiến đợt phục hồi mới.

Lần cuối giá Bitcoin chạm đường trung bình động 200 tuần là tháng 10.2023. Vùng giá khi đó trở thành ngưỡng kháng cự cho đến khi phe mua giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn.

Bình luận về sự kiện này, nhà sáng lập của kênh CollinTalksCrypto mô tả sự trở lại của đường SMA 200 là cột mốc quan trọng. "Giá Bitcoin sẽ nảy lên ở đây hay tiếp tục rơi xuống. Tôi đoán thị trường sẽ bật tăng trở lại sau thời gian dài giảm giá. Tuy nhiên, trong ngắn hạn vẫn còn nhiều biến số không thể nói trước", người này bình luận.