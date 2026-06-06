Giá Bitcoin hôm nay 6.6.2026: Thủng đáy 60.000 USD, 84 tỉ USD 'bốc hơi'

Bitcoin (BTC) vừa giảm từ vùng giá 63.000 USD xuống còn 59.156 USD lúc 1 giờ 55 ngày 6.6 (theo giờ Việt Nam). Đến 8 giờ 30 cùng ngày, tiền mã hóa lớn nhất thế giới tăng lên 61.000 USD, giảm 3,36% so với hôm qua.

Như vậy, sau một tuần, BTC đã mất gần 20% giá trị và giảm hơn 52% so với đỉnh 126.000 USD được ghi nhận vào tháng 10.2025.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin ẢNH: KHƯƠNG NHA

Không chỉ Bitcoin, cả thị trường tiền mã hóa cũng chìm trong sắc đỏ khi vốn hóa giảm mạnh 3,77% xuống còn 2.110 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, giảm mạnh 9,8% trong vòng 24 giờ, hiện còn 1.585 USD. BNB mất 3,85% giá trị so với hôm qua khi giao dịch quanh mốc 578 USD. XRP đã rời khỏi top 5 token có vốn hóa lớn nhất thế giới khi giá giảm còn 1,1 USD, mất 4,16% giá trị so với hôm qua. Solana cũng giảm 6,12% xuống còn 64 USD mỗi token.

Những lý do khiến Bitcoin sập giá

Theo các nhà phân tích, Bitcoin đang phải đối mặt nhiều trở ngại, đặc biệt là khi khách hàng quan trọng - Strategy - công ty đại chúng nắm giữ BTC nhiều nhất thế giới - chuyển từ trạng thái mua sang bán. Thêm vào đó, các quỹ ETF Bitcoin liên tục chứng kiến dòng vốn bị rút ròng do nhà đầu tư chuyển hướng sang lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Coindesk cho rằng lạm phát dai dẳng ở mức cao và báo cáo thị trường lao động khả quan hôm 5.6 cũng khiến các nhà đầu tư xem xét lại dự đoán về chính sách tiền tệ của Mỹ. Các thị trường từng kỳ vọng vào việc cắt giảm lãi suất hồi đầu năm giờ phải chuẩn bị cho kịch bản Cục Dự trữ liên bang Mỹ có thể tăng lãi suất.

Chứng khoán Mỹ đã mất đà sau đợt tăng mạnh lên mức cao kỷ lục, làm giảm tâm lý chấp nhận rủi ro trên toàn thị trường. Chỉ số Nasdaq giảm hơn 2% vào ngày 5.6.

Ngoài ra, các nhà đầu tư tiền mã hóa cũng đang phải đối mặt rủi ro liên quan đến AI và điện toán lượng tử có thể phơi bày điểm yếu của giao thức blockchain hay không. Dự án tiền mã hóa Zcash (ZEC) tập trung vào quyền riêng tư đã giảm hơn 40% chỉ sau một đêm, khi một lỗ hổng nghiêm trọng được phát hiện nhờ mô hình AI Opus 4.8 của Anthropic.

Chiếc bẫy khổng lồ trị giá 2,6 tỉ USD

Dữ liệu từ CoinGlass cho thấy trong vòng 24 giờ qua đã có 343.495 nhà giao dịch đã bị thanh lý, tổng giá trị thanh lý lên tới 1,81 tỉ USD. Lệnh thanh lý lớn nhất diễn ra trên sàn giao dịch Binance, trị giá 13,31 triệu USD, đặt cược vào đà tăng giá Bitcoin.

Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy sau cú sập giá, phe mua có thể đã giăng một cái bẫy hoàn hảo khi tâm lý thị trường tiêu cực gia tăng. Các vị thế bán khống đang tích lũy mạnh mẽ ở vùng giá 63.000 - 66.000 USD. Đây là tiền đề cho một đợt ép bán khống tiềm năng trị giá 2,6 tỉ USD.

Ước tính, nếu Bitcoin giảm thêm 8% xuống còn 57.000 USD từ vùng giá 62.000 USD, tổng giá trị các hợp đồng bị thanh lý sẽ khoảng 1,2 tỉ USD. Ngược lại, nếu giá tăng lên 66.000 USD, 2,6 tỉ USD vị thế bán khống sẽ gặp rủi ro. "Áp lực tiềm tàng này có thể tạo động lực đủ mạnh để khôi phục niềm tin của người mua sau chuỗi 13 ngày liên tiếp ghi nhận dòng tiền ròng chảy ra khỏi các quỹ ETF Bitcoin", CoinTelegraph nhận định.

Hiện tại, phí tài trợ trung lập dao động từ 6% đến 12%, do phe mua trả để duy trì vị thế. Mức phí tài trợ hợp đồng tương lai vĩnh cửu Bitcoin đang âm 2% cho thấy sự tự tin ngày càng tăng của phe bán. Do đó, ngay cả khi Bitcoin cần thời gian để lấy lại mức 66.000 USD, phe mua đã hoàn toàn giảm đòn bẩy, giảm thiểu rủi ro khi giá điều chỉnh.