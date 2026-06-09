Giá Bitcoin hôm nay 9.6.2026: Strategy mua thêm 1.550 BTC, Sam Bankman-Fried xin được ân xá

Theo thông báo hôm 8.6 từ Chủ tịch điều hành Michael Saylor, Strategy đã mua thêm 1.550 Bitcoin (BTC) với giá khoảng 101 triệu USD, nâng tổng số Bitcoin nắm giữ lên 845.256 BTC. Giá trung bình của đợt tích lũy này là 65.332 USD mỗi token.

Bitcoin vượt mốc 64.000 USD

Giao dịch mua diễn ra sau khi Bitcoin giảm khoảng 15% vào tuần trước. Đợt sập giá của thị trường tiền mã hóa diễn ra sau khi Strategy bán 32 BTC hôm 1.6. Sau khi Strategy thông báo mua thêm 1.550 BTC, tiền mã hóa lớn nhất thế giới đã hồi phục trên 64.000 USD, sau đó điều chỉnh xuống 63.000 USD, lúc 7 giờ ngày 9.6 (giờ Việt Nam).

Đồng xu biểu tượng Bitcoin trước chân dung Sam Bankman-Fried ẢNH: KHƯƠNG NHA

Dữ liệu từ TradingView cho thấy áp lực bán ra với Bitcoin đã giảm sau khi ngưỡng kháng cự 60.000 USD được duy trì. Tuy nhiên, vẫn chưa có gì chắc chắn để khẳng định thị trường đã bước vào giai đoạn phục hồi.

Theo nhà phân tích Daan Crypto Trades, Bitcoin sẽ giao dịch quanh vùng giá 60.000 - 80.000 USD trong thời gian dài. Trong khi đó, vẫn có những người dự đoán thị trường chưa kết thúc giai đoạn giảm giá. Nhà giao dịch Rekt Capital khuyến cáo cộng đồng nên đặc biệt chú ý đến vùng giá 60.000 USD. "Việc giảm xuống dưới vùng giá này luôn là tín hiệu hình thành đáy trong thị trường giảm giá", Rekt Capital nhận định.

Cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried nộp đơn xin ân xá

Một thông tin đáng chú ý của thị trường tiền mã hóa là đầu tuần này, Sam Bankman-Fried (SBF), nhà sáng lập, cựu CEO của sàn giao dịch FTX, đã đệ đơn xin ân xá, dù trước đó Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng "đừng bao giờ trông chờ vào điều đó", theo CoinDesk.

Sam Bankman-Fried đang thụ án 25 năm tù vì tội gian lận dẫn đến cú sập lịch sử của sàn giao dịch FTX. Theo hồ sơ từ Văn phòng Luật sư Ân xá thuộc Bộ Tư pháp Mỹ, hồ sơ trong trạng thái đang chờ xử lý, có nghĩa đơn xin ân xá đã được tiếp nhận và đang được xem xét. Văn phòng cho biết chi tiết về các cuộc xem xét đang diễn ra và không được công khai.

Bankman-Fried xác nhận kế hoạch xin ân xá trong một cuộc phỏng vấn gần đây với FOX Business. Khi đó, phóng viên Susan Li của FOX Business hỏi: "Tôi nghe nói ông muốn được Nhà Trắng ân xá phải không?". SBF đáp: "Chắc chắn rồi. Quyết định cuối cùng sẽ thuộc về tổng thống, không phải tôi".

Theo Coindesk, cha mẹ của SBF, giáo sư luật Stanford Joseph Bankman và Barbara Fried từng liên hệ với những người trong vòng ảnh hưởng của ông Trump để tìm kiếm cơ hội ân xá cho SBF. Hiện chưa rõ liệu có bất kỳ cuộc thảo luận trực tiếp nào với các quan chức Nhà Trắng hay chưa.

Đơn xin ân xá được đưa ra sau khi Bankman-Fried công khai ủng hộ các chính sách của ông Trump. Thông qua các trung gian được nhà tù cho phép, nhà sáng lập FTX dường như đang cố lấy lòng đảng Cộng hòa, dù trước đó ông là nhà tài trợ lớn cho đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử năm 2020.

Động thái của Sam Bankman-Fried có thể gây chú ý với ông Trump. Trước đó, tổng thống Mỹ đã ân xá cho nhiều nhân vật có ảnh hưởng lớn trong ngành công nghiệp tiền mã hóa như nhà sáng lập Silk Road, Ross Ulbricht, cựu CEO của Binance, Changpeng và các nhà đồng sáng lập BitMEX .

Tuy nhiên, không có gì chắc chắn rằng ông Trump sẽ ân xá cho SBF. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The New York Times hồi đầu năm, tổng thống cho biết Bankman-Fried không nên trông chờ được ân xá. Người này được xếp vào nhóm phạm nhân đặc biệt mà ông không có ý định ân xá.