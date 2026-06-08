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Công nghệ Blockchain

Giá Bitcoin hôm nay 8.6.2026: Quay lại mốc 63.000 USD

Khương Nha
Khương Nha
08/06/2026 14:12 GMT+7

Giá Bitcoin hôm nay tăng 2,86%, quay lại mốc 63.000 USD sau khi thủng đáy 60.000 USD.

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay có xu hướng phục hồi khi tăng từ vùng giá 61.000 USD lên 63.000 USD. Tính đến 9 giờ 20 ngày 8.6 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 63.039 USD, tăng 2,86% so với hôm qua.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa cũng tăng 2,67% trong vòng 24 giờ, ước đạt 2.170 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, tăng 6,31%, hiện đạt 1.685 USD. BNB tăng 4,04%, lấy lại mốc 600 USD. Các token khác như XRP, Solana, Dogecoin lần lượt tăng 4,55%, 5,18% và 3,36%.

Giá Bitcoin hôm nay 8.6.2026: BTC phục hồi - Ảnh 1.

Biểu đồ giá Bitcoin trong 24 giờ, tính đến 9 giờ 20 ngày 8.6

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bitcoin vẫn chưa chạm đáy

Theo dữ liệu của TradingView, tuần này, thị trường tài sản mã hóa đã mất khoảng 390 tỉ USD giá trị, khiến tổng vốn hóa thị trường chỉ còn ở mức hơn 2.000 tỉ USD. Con số này thấp hơn một nửa so với mức đỉnh gần 4.200 tỉ USD được ghi nhận hồi tháng 10.2025. 

Cú sập giá Bitcoin cũng thổi bay hàng tỉ USD của nhà đầu tư trên thị trường phái sinh. Theo dữ liệu của CoinGlass, khoảng 7 tỉ USD vị thế đòn bẩy đã bị thanh lý trong tuần trước. Trong đó, 5,7 tỉ USD đến từ các lệnh đặt cược vào đà tăng của thị trường.

Bitcoin đã giảm 17% giá trị, đánh dấu hiệu suất tuần tồi tệ nhất từ tháng 7.2024, khiến 200 tỉ USD vốn hóa của thị trường bị thổi bay trong 7 ngày qua. Tuy nhiên, dữ liệu mới nhất từ nền tảng phân tích CryptoQuant cho thấy đây có thể chưa phải đáy của chu kỳ.

"Các khoản lỗ thực tế được tính bằng USD, vì vậy các khoản lỗ bằng USD trong thị trường giảm giá sẽ ngày càng lớn", CoinTelegraph dẫn lời nhà phân tích Darkfost.

Các khoản lỗ thực tế là tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy nhà đầu tư đang bán tài sản với giá thấp hơn giá vốn. Trong thị trường giảm giá năm 2022, tổng khoản lỗ thực tế ước đạt 211 tỉ USD.  Năm nay, kỷ lục này vẫn chưa được vượt qua dù vốn hóa thị trường của Bitcoin đã tăng đáng kể so với bốn năm trước. Điều này đồng nghĩa đợt Bitcoin giảm giá xuống dưới 60.000 USD có thể chưa phải giá thấp nhất của chu kỳ.

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