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Công nghệ Blockchain

Giá Bitcoin hôm nay 12.6.2026: Đối mặt khủng hoảng thanh khoản toàn cầu

Khương Nha
Khương Nha
12/06/2026 08:49 GMT+7

Giá Bitcoin hôm nay tăng đều lên 63.000 USD, đánh dấu đà phục hồi nhưng thị trường vẫn đối mặt cuộc khủng hoảng thanh khoản quy mô toàn cầu.

Bitcoin và thị trường tiền mã hóa đã phục hồi bất chấp căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng và nỗi lo lạm phát phủ bóng toàn cầu. Thông tin về việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz "cho đến khi có thông báo" sau các cuộc tấn công mới, không khiến thị trường hoảng loạn. Giá Bitcoin hôm nay tiếp tục tăng 3,19% so với hôm qua, đạt 63.397 USD.

Giá Bitcoin hôm nay 12.6.2026: BTC đối mặt khủng hoảng thanh khoản toàn cầu - Ảnh 1.

Diễn biến giá Bitcoin trong 24 giờ, tính đến 7 giờ ngày 12.6

ẢNH: KHƯƠNG NHA

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa tăng 3,12% trong vòng 24 giờ, đạt 2.180 tỉ USD, tính đến 7 giờ ngày 12.6 (giờ Việt Nam). Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, tăng 3% so với hôm qua, đạt mốc 1.670 USD. Các token khác như BNB, XRP, Solana lần lượt tăng 2,96%, 4,05% và 5,64%.

Dù Bitcoin trên đà phục hồi, tâm lý của nhà đầu tư vẫn đang trong vùng "sợ hãi tột độ". Chỉ số tham lam và sợ hãi đang ở mức 16/100. Khảo sát từ Đại học Michigan (Mỹ) cho thấy tâm lý người dùng đang ở mức thấp kỷ lục.

Cuộc khủng hoảng thanh khoản toàn cầu

Jack Mallers, nhà sáng lập của Strike và CEO của Twenty One Capital, cho rằng cú sập Bitcoin tuần trước đang phơi bày một thực trạng đáng báo động về khả năng thanh khoản toàn cầu. Ông cho rằng việc Bitcoin giảm giá từ mốc 100.000 USD được thiết lập vào năm ngoái xuống còn 60.000 USD hiện tại là một tín hiệu chứ không đơn thuần là những đợt điều chỉnh giá hỗn loạn.

"Bitcoin là thứ gần nhất chúng ta có được để phản ánh sức khỏe tài chính toàn cầu. Đây là một chỉ báo được giao dịch liên tục 24/7 trên khắp thế giới", Mallers nói. 

Theo ông, thị trường đang phải đối mặt cuộc khủng hoảng thanh khoản nghiêm trọng. "Nhà đầu tư bán những gì có thể bán chứ không phải thứ họ muốn bán", Jack Mallers nói. 

Việc Strategy bán 32 BTC vào tuần trước được xem là tín hiệu quan trọng. Đây là lần đầu tiên kể từ cuối năm 2022, công ty phải bán Bitcoin tích trữ. Công ty từng tuyên bố sẽ "không bao giờ bán Bitcoin", nhưng trước các áp lực tài chính, Strategy đã không giữ được lời hứa, dù sau đó đã mua thêm 1.550 BTC.

Mallers cho rằng các khoản chi trả của Strategy buộc công ty phải đưa ra lựa chọn. Bán Bitcoin để làm hài lòng các cổ đông phổ thông, cổ đông ưu đãi và chủ nợ, nhưng gây thiệt hại cho những người nắm giữ Bitcoin và tiền mã hóa.

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