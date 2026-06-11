Mỹ lại tấn công, Iran cảnh báo các tàu cố gắng vượt eo biển Hormuz

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (USCENTCOM) thông báo trên mạng xã hội X rằng lực lượng Mỹ bắt đầu tiến hành thêm các cuộc tấn công vào nhiều mục tiêu ở Iran lúc 17 giờ 15 ngày 10.6 ( 4 giờ 15 phút ngày 11.6 theo giờ VN).

"Các cuộc tấn công là để đáp trả hành động gây hấn vô cớ và liên tục của Iran", Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (USCENTCOM) nhấn mạnh, đồng thời cho hay các cuộc tấn công bắt đầu sau nửa đêm ở Tehran, theo Reuters.

Tên lửa Iran được phóng đi từ một địa điểm được cho là thủ đô Tehran của Iran, trong ảnh được công bố ngày 10.6 Ảnh: Reuters

Bộ chỉ huy quân sự liên hợp cao nhất của Iran đã đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ, cảnh báo rằng họ sẽ bắn vào bất kỳ tàu nào cố gắng đi qua eo biển Hormuz. Báo chí Iran đưa tin 2 tàu đã bị bắn.

Sau đó, USCENTCOM khẳng định không có tàu chiến nào của Mỹ bị tấn công ở eo biển Hormuz, sau khi truyền thông nhà nước Iran đưa tin rằng các tàu Mỹ gần eo biển này đã bị tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái do lực lượng vũ trang Iran phóng. USCENTCOM còn khẳng định các tàu thương mại cũng tiếp tục đi qua eo biển Hormuz.

Trước đó vào ngày 10.6, Tổng thống Trump nói với các phóng viên: "Chúng ta sẽ tấn công họ, tấn công rất mạnh".

Ngoài ra, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth giải thích động thái mới của Mỹ như một nỗ lực nhằm buộc Iran đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột. Ông nói với các phóng viên trong chuyến thăm trụ sở USCENTCOM ở bang Florida rằng các cuộc tấn công sẽ "thúc đẩy lợi ích quân sự của chúng ta và cũng tăng cường vị thế ngoại giao của chúng ta".

"Chúng ta sẽ tấn công mạnh mẽ tối nay, và hy vọng Iran sẽ đưa ra một quyết định đúng đắn. Nếu cần phải đàm phán bằng bom, chúng ta sẽ đàm phán bằng bom", ông Hegseth nhấn mạnh.

Các cuộc tấn công của Mỹ là diễn biến mới nhất trong cuộc leo thang mới có nguy cơ làm bùng phát lại một cuộc xung đột toàn diện ở khu vực, vốn đã tạm lắng vào đầu tháng 4 khi hai bên đồng ý một thỏa thuận ngừng bắn mong manh, theo Reuters.