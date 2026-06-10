Tổng thống Trump cảnh báo Iran 'phải trả giá', dọa tấn công tiếp

Viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 10.6, ông Trump tuyên bố: “Iran chỉ toàn nói suông mà không hành động. Họ đã mất quá nhiều thời gian để đàm phán một thỏa thuận vốn rất tuyệt vời cho họ, giờ thì họ sẽ phải trả giá”.

Tuyên bố trên được đưa ra ngay sau khi lực lượng Mỹ tập kích nhiều mục tiêu Iran quanh eo biển Hormuz trong rạng sáng 10.6, với lý do cáo buộc lực lượng Tehran bắn rơi trực thăng Apache của quân đội Mỹ. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sau đó đã tấn công đáp trả vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordan, Kuwait và Bahrain.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phóng viên tại sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York ngày 9.6 ẢNH: AP

Trong buổi phỏng vấn với Fox News được công bố ngày 10.6, ông Trump cho biết ông sẽ ra lệnh tiến hành những đợt tấn công mới nhằm vào nhà máy điện và cầu đường tại Iran, nếu Tehran không chịu ký thỏa thuận.

Chiến sự leo thang khiến triển vọng đàm phán Mỹ - Iran để chấm dứt xung đột càng xa vời. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 10.6 cho biết Tehran đang "xem xét lại" các cuộc đàm phán với Mỹ sau đợt tấn công từ Washington. Ông Baghaei cáo buộc Mỹ và Israel "liên tục vi phạm lệnh ngừng bắn".

Truyền thông cho hay các nỗ lực ngoại giao trung gian vẫn đang được khẩn trương tiến hành. Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết một phái đoàn Qatar đã tới thủ đô Tehran vào sáng 10.6 để gặp gỡ các nhà đàm phán Iran, sau khi phía Qatar đã thảo luận với đại diện Mỹ. Washington và Tehran chưa bình luận về thông tin này. Giới chức Doha cũng đã lên án vụ tấn công của Iran vào các nước vùng Vịnh ngày 10.6.

Tổng thống Trump lâu nay vẫn giữ lập trường bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải đảm bảo Iran không thể phát triển vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Iran đề nghị nới lỏng các lệnh cấm vận, giải phóng hàng tỉ USD bị đóng băng và chấm dứt giao tranh tại Lebanon, nơi quân đội Israel và lực lượng Hezbollah liên tục đụng độ căng thẳng.