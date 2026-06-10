Iran - Israel dừng tấn công lẫn nhau

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua 9.6 cho hay các nhà đàm phán đang ở "giai đoạn cuối" của các cuộc đàm phán về một thỏa thuận hòa bình ở Trung Đông, sau khi Iran và Israel ngừng các hành động thù địch mới. Ông Trump còn nói rằng hai bên "thông qua tôi đã đồng ý dừng lại và chúng tôi đang ở giai đoạn cuối cùng của một thỏa thuận rất, rất tốt". Khi được hỏi liệu việc đạt thỏa thuận sẽ là vấn đề vài ngày hay vài tuần, nhà lãnh đạo Mỹ nói sẽ mất "2 hoặc 3 ngày", theo AFP.

Hai bên vẫn cảnh báo nhau

Trong khi đó, Tehran đã nhiều lần tuyên bố bất kỳ thỏa thuận nào cũng nên bao gồm Li Băng, nơi Israel đang đẩy mạnh cuộc chiến chống lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn. Tối 7.6, Tehran phóng tên lửa về phía lãnh thổ Israel, gọi đó là hành động trả đũa cho các cuộc tấn công nhắm vào Hezbollah ở ngoại ô thủ đô Beirut (Li Băng). Việc Iran phóng tên lửa đã dẫn đến sự trả đũa của Israel, bất chấp áp lực kiềm chế từ phía Mỹ.

Thủ đô Tehran của Iran ngày 8.6 Ảnh: AFP

Iran tiếp tục phóng thêm một loạt tên lửa về phía Israel trước khi tuyên bố ngừng hành động quân sự vào chiều 8.6. Dù vậy, Tehran cảnh báo sẽ tấn công trở lại nếu Israel tiếp tục tấn công Li Băng. Vài giờ sau, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố các cuộc trả đũa của Israel vào Iran đã ngăn chặn được Tehran tấn công thêm, dẫn đến việc dừng hành động thù địch giữa hai bên. Tuy nhiên, ông Netanyahu cảnh báo nếu Iran "mắc sai lầm khi tiếp tục tấn công chúng tôi, chúng tôi sẽ đáp trả bằng toàn bộ lực lượng".

Khi cuộc giao tranh xảy ra, Tổng thống Trump đã kêu gọi cả hai bên ngừng tấn công lẫn nhau, và nói rằng các cuộc đàm phán cuối cùng hướng tới hòa bình sẽ tiếp tục "nếu không có sự thiếu hiểu biết hoặc ngu xuẩn cản trở". Khi Israel đang chuẩn bị cho một đợt tấn công lớn vào Iran thì ông Trump đích thân gọi điện cho ông Netanyahu và thúc giục nhà lãnh đạo Israel dừng lại, theo trang tin Axios.

Israel, Iran tuyên bố ngừng tấn công sau đợt đấu tên lửa

Trong cuộc trả lời phỏng vấn Axios, chủ nhân Nhà Trắng cho hay ông đã cảnh báo ông Netanyahu rằng nếu nhà lãnh đạo Israel quay trở lại xung đột với Iran, ông ấy có thể sẽ phải chiến đấu một mình. Trong khi đó, Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter đã bác bỏ thông tin cho rằng ông Trump đã gây áp lực lên ông Netanyahu, theo Reuters.

Israel lại tấn công miền nam Li Băng ?

Sau khi Israel và Iran tuyên bố dừng cuộc ăn miếng trả miếng, bạo lực vẫn tiếp diễn ở miền nam Li Băng. Bộ Y tế Li Băng cáo buộc các cuộc không kích của Israel vào miền nam Li Băng ngày 8.6 đã khiến ít nhất 14 người chết. Quân đội Israel thì thông báo đã xác định được các vật thể bay nhắm vào binh sĩ của họ đang hoạt động ở miền nam Li Băng.

Về phần mình, Hezbollah tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào binh sĩ Israel bên trong Li Băng, nhưng không nhận trách nhiệm về bất kỳ cuộc tấn công nào trên lãnh thổ Israel, theo Reuters. Cùng ngày 8.6, ông Israel Katz, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, tuyên bố binh sĩ nước này sẽ tiếp tục hoạt động ở Li Băng để chống lại Hezbollah. Ông nói thêm Israel sẽ tấn công các vùng ngoại ô phía nam Beirut để trả đũa mọi cuộc tấn công vào miền bắc Israel.

Sau đó, quân đội Israel đã đưa ra cảnh báo sơ tán cho một khu vực ở TP.Tyre thuộc miền nam Li Băng. Đến sáng qua, quân đội Israel lại kêu gọi cư dân ở thành phố này và các khu vực lân cận sơ tán. Không lâu sau, báo chí Li Băng đưa tin Israel tấn công Tyre, theo AFP.