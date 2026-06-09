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Thế giới

Iran, Israel tuyên bố chấm dứt hành động thù địch sau đợt tấn công lớn

Khánh An
Khánh An
09/06/2026 07:56 GMT+7

Iran và Israel tuyên bố chấm dứt các hành động thù địch sau lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump, dù hai bên tiếp tục đe dọa sẽ nối lại các cuộc tấn công.

Iran và Israel tuyên bố chấm dứt hành động thù địch sau đợt tấn công lớn - Ảnh 1.

Hệ thống phòng không Vòm Sắt của Israel đánh chặn một vật thể bay gần biên giới với Lebanon hôm 8.6

ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 9.6 đưa tin Iran và Israel tuyên bố đã ngừng các cuộc tấn công lẫn nhau sau lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump, dù Tehran cảnh báo sẽ khôi phục hành động thù địch nếu Israel tiếp tục tấn công lực lượng Hezbollah ở Lebanon.

Cuộc đối đầu trực tiếp nhất giữa hai nước kể từ tháng 4 đã đe dọa phá hỏng những nỗ lực của Washington nhằm đạt được thỏa thuận với Tehran để chấm dứt cuộc xung đột.

Iran đã phóng tên lửa về phía lãnh thổ Israel vào tối 7.6 và tuyên bố đó là hành động trả đũa cho các cuộc tấn công của Israel nhắm vào thủ đô Lebanon.

Sau đó, Israel đã tấn công các hệ thống phòng không của Iran và một nhà máy hóa dầu được cho là dùng để sản xuất tên lửa đạn đạo. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã trả đũa bằng một cuộc tấn công nhắm vào một nhà máy của Israel ở thành phố Haifa. Hai bên đều không thông báo về thương vong.

Giá dầu đã tăng tới 5% sau loạt tấn công của hai bên, sau đó giảm xuống khi quân đội Iran tuyên bố đợt tấn công đầu tiên vào Israel đã kết thúc.

Đến ngày 8.6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng "hỏa lực trên mặt trận đó đã được kiểm soát", vài giờ sau khi Tehran cho biết đã ngừng các hành động quân sự.

Tuy nhiên, Iran tuyên bố sẽ tấn công trở lại nếu Israel tiếp tục các cuộc tấn công vào Lebanon. Trong khi đó, ông Netanyahu cảnh báo rằng nếu Iran "phạm sai lầm khi tiếp tục tấn công Israel, chúng tôi sẽ đáp trả bằng toàn bộ sức mạnh".

Ông Trump trước đó đã kêu gọi cả hai bên ngừng bắn và nói rằng "các cuộc đàm phán cuối cùng" hướng tới hòa bình sẽ tiếp tục "nếu không bị sự phớt lờ hoặc ngu xuẩn cản trở".

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