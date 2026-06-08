Houthi tấn công, cấm hoạt động hàng hải của Israel trên biển Đỏ

Lực lượng Houthi ở Yemen đã tham gia cuộc xung đột ở Trung Đông vào tháng 3 để ủng hộ Iran, và đã không tuyên bố tấn công bằng tên lửa vào Israel kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn mong manh bắt đầu vào ngày 8.4.

Một binh sĩ Yemen canh gác từ trên xe khi những người ủng hộ lực lượng Houthi tập hợp thể hiện tình đoàn kết với Iran và Lebanon tại thủ đô Sanaa (Yemen) vào ngày 8.4 Ảnh: AFP

Tuy nhiên, Houthi hôm nay 8.6 thông báo họ đã "phóng một loạt tên lửa nhắm vào các mục tiêu nhạy cảm của kẻ thù Israel", khẳng định các cuộc tấn công "đã đạt được mục tiêu với độ chính xác cao".

Trước đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng họ "đã xác định được vụ phóng tên lửa từ Yemen về phía lãnh thổ Israel, và các hệ thống phòng không đang hoạt động để đánh chặn mối đe dọa". Sau đó, IDF thông báo một tên lửa duy nhất được phóng từ Yemen sáng nay đã bị hệ thống phòng không đánh chặn, theo tờ The Times of Israel.

Cuộc tấn công mới của Houthi diễn ra khi Israel và Iran tấn công lẫn nhau vào sáng nay, khiến thỏa thuận ngừng bắn chịu áp lực mới và đe dọa hy vọng về một thỏa thuận hòa bình.

Ngoài việc thông báo tấn công vào Israel, Houthi còn tuyên bố "cấm hoàn toàn và tuyệt đối hoạt động hàng hải của Israel trên biển Đỏ". Lực lượng này nhấn mạnh: "Chúng tôi coi tất cả các hoạt động của kẻ thù là mục tiêu quân sự hợp pháp của lực lượng vũ trang chúng tôi kể từ thời điểm tuyên bố này được đưa ra". Hiện chưa có thông tin phản ứng từ phía Israel.

Israel không kích trả đũa Iran dù ông Trump cảnh báo

Sau cuộc tấn công vào Israel ngày 7.10.2023 của lực lượng Hamas dẫn tới cuộc trả đũa của Israel ở Dải Gaza, Houthi bắt đầu tấn công các tàu vận tải quốc tế trên biển Đỏ, với lập luận họ hành động để ủng hộ người Palestine.

Houthi cũng đã phóng máy bay không người lái và tên lửa về phía Israel, dẫn đến các cuộc không kích trả đũa từ Israel và các cuộc tấn công của Mỹ vào những mục tiêu của Houthi ở Yemen. Lực lượng này đã ngừng các cuộc tấn công như thế sau thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian giữa Israel và Hamas vào tháng 10.2025.

Houthi và lực lượng Hezbollah tại Lebanon là một phần của nhóm "Trục Kháng chiến" gồm các lực lượng thân Iran chống lại Israel và Mỹ.

Lực lượng Houthi, nổi dậy từ miền bắc hiểm trở của Yemen, đã kiểm soát phần lớn đất nước trong hơn một thập niên sau khi chiếm thủ đô Sanaa và lật đổ chính phủ vào tháng 9.2014.

Một cuộc can thiệp quân sự quốc tế do Ả Rập Xê Út dẫn đầu từ tháng 3.2015 đã châm ngòi cho một cuộc nội chiến tàn khốc khiến hàng trăm ngàn người thiệt mạng vì các nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp, theo AFP.