Houthi bắn hạ thêm 2 chiếc UAV giá 30 triệu USD của quân đội Mỹ?





Vị quan chức giấu tên khẳng định chiếc UAV MQ-9 Reaper đã bị bắn hạ tại tỉnh Marib giàu dầu mỏ thuộc đông bắc Yemen, khi đang hoạt động trong không phận thuộc khu vực này.

Một chiếc UAV MQ-9 Reaper của Không quân Mỹ Ảnh: Không quân Mỹ

Cũng theo nguồn tin nói trên, vụ bắn hạ UAV MQ-9 Reaper mới nhất do lực lượng Houthi thực hiện. Vụ việc xảy ra chưa đầy 2 tuần sau khi một chiếc MQ-9 tương tự bị bắn rơi tại Marib. Hiện chưa có bình luận nào từ phía Mỹ hay Houthi.

Trong những tháng gần đây, Houthi tuyên bố bắn hạ một số UAV MQ-9 của Mỹ tại những tỉnh thuộc Yemen do lực lượng này kiểm soát, để đáp trả các hành động quân sự của Mỹ và Anh chống lại Yemen.

Vào tháng 4.2025, phát ngôn viên Houthi Yahya Sarea tuyên bố Houthi đã bắn hạ 18 UAV của Mỹ kể từ thời điểm tháng 10.2023. Lực lượng này bắt đầu tấn công vào các mục tiêu của Israel để thể hiện sự đoàn kết với người Palestine ở Dải Gaza sau khi Israel tổ chức chiến dịch trả đũa vụ Hamas tấn công miền nam Israel vào ngày 7.10.2023.

Trong thời gian đó, UAV MQ-9 Reaper tham gia nỗ lực của quân đội Mỹ nhằm bảo vệ tàu thương mại và quân sự đi qua biển Đỏ trước các cuộc tấn công của Houthi.

Đây là loại máy bay điều khiển từ xa được sử dụng cho những nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo, giám sát và trinh sát, cũng có thể thực hiện các cuộc tấn công chính xác.

UAV MQ-9 Reaper ước tính có giá khoảng 30 triệu USD, có thể bay lên độ cao 15.000 m và hoạt động liên tục 24 giờ mà không cần hạ cánh.