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Thế giới

Hezbollah kêu gọi Li Băng hàn gắn quan hệ với Iran

Văn Khoa
Văn Khoa
09/06/2026 20:01 GMT+7

Lực lượng Hezbollah ngày 9.6 kêu gọi chính quyền Li Băng hàn gắn quan hệ với Iran, vài ngày sau khi Iran tấn công Israel để đáp trả vụ Israel ném bom khu vực phía nam Beirut.

Trong tuần trước, tổng thống và thủ tướng Li Băng đã đưa ra những lời kêu gọi thẳng thừng đối với Tehran, yêu cầu Iran ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của họ, sau khi Hezbollah bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn có điều kiện với Israel, theo AFP.

Hezbollah kêu gọi Lebanon hàn gắn quan hệ với Iran - Ảnh 1.

Những người biểu tình ủng hộ chính phủ Iran vẫy cờ Iran và cờ của lực lượng Hezbollah ở thủ đô Tehran vào ngày 7.6.

Ảnh: AFP

"Chúng tôi kêu gọi chính quyền Li Băng nắm bắt cơ hội hiện có và điều chỉnh mối quan hệ chính thức với Cộng hòa Hồi giáo theo cách phục vụ lợi ích của cả hai quốc gia", Hezbollah nhấn mạnh trong một tuyên bố.

Hezbollah đã lôi kéo Li Băng vào cuộc chiến Trung Đông hôm 2.3 bằng việc phóng tên lửa vào Israel để trả thù cho vụ lãnh tụ tối cao Iran thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Về phần mình, Iran khẳng định việc chấm dứt cuộc xung đột rộng lớn hơn ở Trung Đông phải bao gồm một thỏa thuận ngừng bắn ở Li Băng.

Iran đã phóng tên lửa vào Israel trong tối 7.6 để đáp trả việc Israel ném bom vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Li Băng. Vùng ngoại ô này là một thành trì của Hezbollah.

Israel đã đáp trả cuộc tấn công mới của Iran. Đài truyền hình nhà nước Iran hôm nay 9.6 đưa tin ít nhất 2 thành viên lực lượng phòng không đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel hôm 8.6.

Sau cuộc ăn miếng trả miếng, Iran và Israel hôm 8.6 đã ngừng các hành động thù địch mới. Tuy nhiên, Iran cảnh báo sẽ nối lại các cuộc tấn công vào Israel nếu nước này tiếp tục tấn công Li Băng.

Hezbollah cho rằng cuộc tấn công của Iran vào Israel "để bảo vệ người dân Li Băng của chúng tôi là thông điệp về cam kết của Cộng hòa Hồi giáo, về mặt đạo đức, chính trị và trên thực địa, đối với Li Băng". Từ đó, Hezbollah kêu gọi chính quyền Li Băng "sử dụng sự hỗ trợ của Iran để đạt được các mục tiêu quốc gia của chúng ta".

Hezbollah bác bỏ các cuộc đàm phán trực tiếp gần đây giữa chính quyền Israel và Li Băng, do Washington làm trung gian.

Trong khi đó, Pakistan đã làm trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran để chấm dứt xung đột khu vực. Hôm nay, các lãnh đạo lực lượng vũ trang Pakistan và Li Băng đã nhất trí tăng cường hợp tác khi họ gặp nhau tại Pakistan, theo AFP.

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