Giá Bitcoin hôm nay 11.6.2026: Cú sốc tâm lý khiến dòng tiền chảy khỏi thị trường

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay gần như không thay đổi nhiều so với hôm qua. Tính đến 7 giờ 30 ngày 11.6 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin được giao dịch quanh mốc 61.000 USD. Thị trường vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi sau cú sập giá vào tuần trước.

Theo James Butterfill, trưởng bộ phận nghiên cứu tại CoinShares, dòng vốn chảy ra khỏi thị trường tiền mã hóa phản ánh cú sốc tâm lý, khi các yếu tố địa chính trị, kỳ vọng về lãi suất và sự chuyển dịch vốn sang trí tuệ nhân tạo (AI) gây áp lực lên tài sản kỹ thuật số.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin ẢNH: KHƯƠNG NHA

Cointelegraph dẫn lời Butterfill cho biết tâm lý trên thị trường đã "xấu đi nghiêm trọng" sau khi hàng tỉ USD chảy ra khỏi các sản phẩm đầu tư tài sản kỹ thuật số. "Đây chỉ là cú sốc về mặt tâm lý, không phải là sự đổ vỡ về mặt cấu trúc", Butterfill nói.

Butterfill nói thêm rằng sự điều chỉnh này chủ yếu do tình hình địa chính trị, sự bất ổn liên quan đến xung đột ở Iran đang ảnh hưởng đến triển vọng lãi suất. Ông cho biết việc cắt giảm lãi suất không diễn ra như dự kiến, trong khi thị trường bắt đầu tính đến khả năng lãi suất cao hơn.

Trước đó, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay của Mỹ đã ghi nhận khoảng 1,72 tỉ USD vốn bị rút vào tuần trước.

Các nhà phân tích khác cho rằng sự phục hồi gần đây của Bitcoin chưa đủ để khẳng định thị trường đã ổn định. Paul Howard, giám đốc cấp cao tại công ty cung cấp thanh khoản Wincent, nói với Cointelegraph rằng dòng tiền âm phản ánh tâm lý của các tổ chức với những tin tức kinh tế vĩ mô, trong khi áp lực trên các thị trường công nghệ cho thấy sự căng thẳng rộng hơn mà các tài sản rủi ro đang phải đối mặt. Howard cho biết việc Bitcoin phá vỡ đường trung bình động cho thấy thị trường có thể đã bước vào giai đoạn thận trọng hơn.

Adam Haeems, người đứng đầu bộ phận quản lý tài sản tại công ty đầu tư tiền điện tử Tesseract Group, cho biết phần lớn dư luận tập trung vào việc Strategy bán 32 BTC vào cuối tháng 5. Tuy nhiên, thương vụ này vẫn quá nhỏ để có thể giải thích được cú sập lớn của thị trường tuần trước.

"Vấn đề nằm ở niềm tin. Giao dịch nhỏ nhưng đã làm lung lay niềm tin vì Strategy luôn được xem như 'thành trì', luôn tích lũy và không bao giờ bán. Khi 32 BTC được bán ra, nó như một cú sốc tín hiệu, không phải là nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ", Haeems nói.