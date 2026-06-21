Giá Bitcoin hôm nay 21.6.2026: 'Mùa altcoin' đã biến mất?

Trong bài đăng hôm 20.6, Ki Young Ju, CEO CryptoQuant, cho rằng chiến lược giao dịch altcoin trong mùa tăng giá trước đây không còn hiệu quả. Xu hướng chuyển dịch từ Bitcoin sang altcoin "về cơ bản đã biến mất". Dữ liệu của CryptoQuant cho thấy khối lượng giao dịch altcoin cặp BTC đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2021. Chỉ số này loại trừ các altcoin lớn như Ethereum, XRP, BNB và Solana.

Trong các chu kỳ 2017, 2021, dòng tiền ồ ạt đã giúp các giao dịch altcoin đạt kỷ lục. Tuy nhiên, biểu đồ của Young Ju cho thấy khối lượng giao dịch altcoin với BTC vẫn ở gần mức thấp nhất sau năm 2021, cho thấy Bitcoin không còn là nguồn thanh khoản chính cho hoạt động đầu cơ altcoin.

"Thời đại các altcoin tăng giá chỉ vì BTC tăng giá có lẽ đã kết thúc", Young Ju nói.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin ẢNH: KHƯƠNG NHA

Theo số liệu lịch sử của CoinMarketCap, năm 2021, thị trường có khoảng 106 altcoin đạt vốn hóa trên 1 tỉ USD. Đến tháng 6.2026, con số này chỉ còn khoảng 50. Theo các nhà phân tích, chu kỳ altcoin tiếp theo có thể chỉ tập trung vào những token thực sự tạo ra ứng dụng, thay vì phụ thuộc vào những câu chuyện được truyền tai.

Những sự kiện ảnh hưởng đến giá Bitcoin trong tuần

Tính đến 9 giờ 15 ngày 21,6 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin được giao dịch quanh mốc 64.177 USD, giảm 0,6% so với 7 ngày trước. Đầu tuần này, Bitcoin tăng vọt lên sát 66.000 USD khi Mỹ và Iran tuyên bố đạt được thỏa thuận hòa bình.

Một ngày sau, BTC vượt ngưỡng 67.000 USD khi Strategy tuyên bố mua thêm 100 triệu USD Bitcoin. Giao dịch này được thực hiện từ ngày 8 đến 14.6, cùng lúc Strategy huy động được 209 triệu USD thông qua việc bán 1,73 triệu cổ phiếu MSTR. Hiện tại, số BTC công ty đang nắm giữ có giá trị khoảng 56 tỉ USD. Strategy đang là công ty đại chúng nắm giữ Bitcoin nhiều nhất thế giới, tương đương 4% tổng nguồn cung Bitcoin toàn cầu.

Tâm lý nhà đầu tư cũng được cải thiện khiến nhiều người lạc quan, cho rằng Bitcoin có thể sớm phục hồi lên 100.000 USD.

Đến giữa tuần, tiền mã hóa giá trị nhất thế giới liên tục rung lắc quanh vùng giá 65.000 - 76.000 USD. Dữ liệu từ blockchain cho thấy hệ số Sharpe (thước đo đánh giá lợi nhuận và rủi ro đầu tư) của Bitcoin đã giảm xuống -20, ngưỡng đánh dấu các đáy chính của Bitcoin trong mọi thị trường giảm giá kể từ năm 2015.

Đến ngày 18.6, Bitcoin bất ngờ giảm mạnh về 62.000 USD sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố bản ghi nhớ thỏa thuận với Iran chưa phải là cuối cùng. Các nhà đầu tư lo ngại tuyến đường vận chuyển qua eo biển Hormuz sẽ không được khơi thông như kỳ vọng. Điều này gây áp lực trực tiếp lên lạm phát, khiến giá Bitcoin (BTC) bị điều chỉnh mạnh.

Theo giới phân tích, ngoài thông báo của ông Trump về đàm phán hòa bình với Iran, một yếu tố khác ảnh hưởng đến giá Bitcoin và thị trường tiền mã hóa là dữ liệu doanh số bán lẻ của Mỹ mới được công bố hôm 17.6. Theo đó, mức tăng trưởng trong tháng 5 tăng 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức này phản ánh chi phí hàng hóa cao hơn, chẳng hạn như nhiên liệu.

Đến những ngày cuối tuần, Bitcoin tiếp tục giảm giá, nhiều phân tích cho thấy thị trường đang đứng trước nguy cơ sụp đổ. Theo Joe Carlasare, luật sư thương mại và là người ủng hộ Bitcoin, tâm lý của các nhà giao dịch hiện nay tồi tệ hơn thời điểm sàn giao dịch FTX sụp đổ. "Lần này, những luận điểm thuyết phục mọi người mua Bitcoin đã hoàn toàn biến mất", Joe Carlasare nhận định.