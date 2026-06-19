Giá Bitcoin hôm nay 19.6.2026: Thị trường đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tính từ mức giá cao nhất trong tuần này (67.200 USD) được thiết lập hôm 15.6, mỗi Bitcoin (BTC) đang mất khoảng 7% giá trị khi được giao dịch quanh mốc 62.889 USD. So với hôm qua, tiền mã hóa giá trị nhất thế giới đã giảm 2,61%.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa giảm 2,46% trong vòng 24 giờ qua, hiện còn 2.170 tỉ USD. Các token khác như Ethereum, XRP, BNB lần lượt giảm 2,97%, 3,65% và 3,42%.

Dữ liệu từ CoinGlass cho thấy trong 24 giờ qua đã có 121.251 hợp đồng bị thanh lý, khiến 469,43 triệu USD bị xóa sổ. Lệnh thanh lý lớn nhất trị giá 10,59 triệu USD, đặt cược vào đà tăng giá của Ethereum.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin trước biểu đồ giá ngày 19.6 ẢNH: KHƯƠNG NHA

Điều đáng lo ngại là sự sụt giảm của thị trường tiền mã hóa diễn ra trong bối cảnh chỉ số Nasdaq 100 tăng mạnh, chỉ cách mốc cao nhất mọi thời đại 1%. Giá dầu thô giảm xuống mức thấp nhất trong 15 tuần, còn 74 USD, làm giảm rủi ro lạm phát. Dữ liệu thị trường việc làm của Mỹ đã củng cố tinh thần của các nhà đầu tư khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tiếp tục giữ ở mức 1,81 triệu.

Việc Bitcoin tách rời khỏi cổ phiếu công nghệ trùng với phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh hôm 17.6. Theo CNBC, thuật ngữ "ổn định giá cả" đã được ông Warsh nhắc đến nhiều lần, khiến các nhà đầu tư tin rằng nhiệm vụ mới của Fed sẽ là theo dõi sát sao hơn xu hướng lạm phát. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 5 năm vẫn ở mức tương đối cao, khoảng 4,21%.

Nhu cầu đối với các vị thế Bitcoin mua vào có đòn bẩy đã giảm dần kể từ ngày 4.6, cho thấy sự thiếu tự tin sau cú sập giá từ 73.700 USD xuống 61.300 USD chỉ trong ba ngày. Đà giảm giá của Bitcoin trái ngược với nhu cầu tăng vọt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Vốn hóa thị trường của SpaceX (SPCX US) đã tăng vọt lên 2.400 tỉ USD chỉ trong vài ngày, sau khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Theo Joe Carlasare, luật sư thương mại và người ủng hộ Bitcoin, tâm lý của các nhà giao dịch hiện nay tồi tệ hơn thời điểm sàn giao dịch FTX sụp đổ. Theo Carlasare, lần này "những luận điểm thuyết phục mọi người mua Bitcoin đã sụp đổ".

Sự hiện diện của Bitcoin trong ngành tài chính truyền thống đã trưởng thành hơn nhiều so với chu kỳ trước đây. Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay niêm yết tại Mỹ đã tích lũy được hơn 102 tỉ USD tài sản. Các tổ chức tài chính lớn đã bắt đầu cung cấp các dịch vụ đầu tư Bitcoin cho khách hàng, bao gồm Morgan Stanley, Bank of America và Goldman Sachs.

Tuy nhiên, không loại trừ khả năng giá Bitcoin sẽ quay về mốc 60.000 USD, đẩy thị trường trước nguy cơ sụp đổ dây chuyền.