Giá Bitcoin hôm nay 23.6.2026: Vượt mốc 65.000 USD sau đàm phán Mỹ - Iran

Theo Reuters, Mỹ và Iran đạt được "tiến triển đáng khích lệ" trong vòng đầu đàm phán về thỏa thuận hòa bình, hôm 22.6. Trong những vấn đề được đề cập đến, có một cuộc thảo luận ngắn về vấn đề hạt nhân. Dù chưa đi vào chi tiết, thông tin này vẫn khiến thị trường lạc quan. Giá dầu thô giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi chiến tranh bùng nổ (28.2). Bitcoin và thị trường tiền mã hóa cũng tăng mạnh sau thông tin được công bố.

Dữ liệu từ CoinMarketcap và TradingView cho thấy Bitcoin (BTC) đang được giao dịch quanh mốc 63.766 USD, tăng nhẹ so với hôm qua. Trước đó, vào lúc 21 giờ ngày 22.6, tiền mã hóa lớn nhất thế giới tăng vọt lên 65.498 USD, sau đó giảm dần về 63.000 USD.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin ẢNH: KHƯƠNG NHA

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa cũng tăng nhẹ 0,15% trong vòng 24 giờ qua, ước đạt 2.190 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới tăng 0,15%, đang giao dịch quanh mốc 1.727 USD. BNB tăng 0,38%. Trong khi Solana và XRP giảm 2,14% và 0,71%.

Cointelegraph cho rằng điều quan trọng nhất với các nhà đầu tư Bitcoin là tìm được vùng thanh khoản gần mức giá cao trong ngày. Đó là lý do ngay sau khi vượt mốc 65.000 USD, BTC đã bị bán tháo và giảm giá. "Diễn biến thị trường trong 24 giờ qua đã xóa sạch cụm thanh lý lớn trên 65.000 USD, ngay sau khi thị trường Mỹ mở cửa. Diễn biến giá trong những giờ tới sẽ đặc biệt quan trọng", nhà giao dịch Daan Crypto Trades bình luận.

Trong khi đó, nhà giao dịch CrypNuevo dự đoán giá có thể hướng tới mốc 70.000 USD nếu phe mua duy trì được đà tăng.

Chuyên trang phân tích giao dịch tiền mã hóa CryptoReviewing mô tả các vụ thanh lý gần đây là "hoàn toàn điên rồ". Dữ liệu trên blockchain cho thấy các vị thế giao dịch Bitcoin đã thanh lý 2,5 tỉ USD chỉ trong 7 ngày. "Hiện tại, mức giá 65.000 - 67.000 USD có tính thanh khoản đáng kể. Điều này có thể đẩy giá lên cao hơn nữa", CryptoReviewing bình luận.