Giá Bitcoin hôm nay 27.6.2026: Căng thẳng quanh mốc 60.000 USD

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay có xu hướng phục hồi nhẹ nhưng không ổn định. Tính đến 8 giờ 50 ngày 27.6 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 59.860 USD, tăng 1,2% trong vòng 24 giờ. Trước đó, Bitcoin nhiều lần phục hồi lại mốc 60.000 USD nhưng nhanh chóng giảm về 59.000 USD và 58.000 USD.

2,61 tỉ USD chảy khỏi các quỹ ETF Bitcoin

Khi Bitcoin giảm xuống dưới 60.000 USD, các quỹ ETF Bitcoin niêm yết tại Mỹ cũng ghi nhận dòng tiền ròng chảy ra lớn nhất trong ngày của tháng 6. Dữ liệu từ SoSoValue cho thấy, hôm 25.6, đã có 696,3 triệu USD bị rút khỏi các quỹ này, vượt mức cao nhất tháng được thiết lập trước đó vào ngày 2.6 (519,2 triệu USD). Ước tính trong tháng 6, các quỹ ETF Bitcoin đã âm 2,61 tỉ USD, đưa tổng dòng tiền rút ròng từ đầu năm đến nay lên 4,6 tỉ USD.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin ẢNH: KHƯƠNG NHA

Dòng tiền chảy ra khỏi các quỹ ETF cùng thời điểm nhu cầu tích lũy Bitcoin từ các tổ chức lớn đang chậm lại. Strategy, công ty đại chúng nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới, đã giảm tốc độ tích lũy trong tháng 6, làm dấy lên cuộc tranh luận về việc liệu họ có còn đủ tiền mặt trong thời kỳ suy thoái hay không.

So với mức đỉnh hồi tháng 10.2025, các quỹ ETF Bitcoin của Mỹ đã chứng kiến tổng tài sản ròng giảm xuống dưới 73 tỉ USD, lần đầu tiên kể từ cuối 2024. Theo SoSoValue, tổng tài sản ròng trong các quỹ ETF Bitcoin tại Mỹ đã đạt mức kỷ lục 169,5 tỉ USD vào tháng 10.2025. Tính đến ngày 26.6, con số này chỉ còn khoảng 72,6 tỉ USD, giảm khoảng 57%.

55.000 USD là mức hỗ trợ tiếp theo của Bitcoin

Khi thị trường giảm xuống còn 58.000 USD, Bitcoin đã bị đẩy vào mô hình định luật lũy thừa dài hạn. Trong lịch sử, vùng này thường đánh dấu đáy của chu kỳ. Dữ liệu phái sinh và mức thanh lý cho thấy 55.000 USD là mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo. Nếu tăng giá, thị trường sẽ hướng đến mốc 65.000 - 68.000 USD trong thời gian gần.

Mô hình định luật lũy thừa (Power Law) của Giovanni cho thấy giá Bitcoin trong dài hạn đang hướng đến là khoảng 135.000 USD. Đợt giảm giá xuống 58.000 USD gần đây đã khiến Bitcoin giảm 54% giá trị so với mức cao nhất mọi thời đại.

Trong lịch sử, các mức đáy của chu kỳ năm 2012, 2015, 2019, 2020 và 2022 đều nằm trong vùng thống kê tương tự. Theo đó, cú sập 58.000 USD trong tuần này đánh dấu mức đáy của thị trường giảm giá, không phải sự gián đoạn trong chu kỳ tăng giá dài hạn.

Một chỉ số thứ hai cũng cho thấy điều tương tự. Phân vị định luật lũy thừa của Bitcoin đã giảm xuống 6,2%, cho thấy tài sản này rẻ hơn khoảng 94% so với các quan sát lịch sử khi được đo lường dựa trên mô hình Power Law. Biểu đồ làm nổi bật các chỉ số tương tự trong các chu kỳ đáy năm 2015, 2020 và 2023. Thị trường đang quay lại vùng định giá hiếm hoi trong lịch sử.

Nhà giao dịch hợp đồng tương lai Byzantine General cho rằng việc Bitcoin phục hồi từ vùng giá 58.000 USD đã loại bỏ các vị thế mua sử dụng đòn bẩy đồng thời thu hút thêm người bán khống. Theo ông, việc giá đóng cửa hằng ngày trên 60.000 USD củng cố luận điểm Bitcoin đã tạo đáy cục bộ.

Hiện tại, hơn 4 tỉ USD vị thế bán khống có nguy cơ bị thanh lý tập trung quanh mức 65.000 USD, so với khoảng 1 tỉ US dưới mức 55.000 USD. Một đợt phục hồi có thể nhắm đến thanh khoản nội bộ quanh mức 68.000 USD, thu hút sự quan tâm của các nhà giao dịch.