Giá Bitcoin hôm nay 26.6.2026: Chạm đáy năm 2026

Bitcoin (BTC) đã giảm 9% trong ba ngày, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 9.2024. Đây cũng là mức thấp nhất trong năm 2026, tính đến ngày 26.6. Đến 16 giờ cùng ngày, mỗi Bitcoin được giao dịch quanh mốc 60.041 USD, giảm 2,62% trong vòng 24 giờ.

Trước đó, vào lúc 21 giờ ngày 25.6 (giờ Việt Nam), tiền mã hóa giá trị nhất thế giới bất ngờ lao dốc mạnh từ vùng giá 61.000 USD xuống 58.000 USD. Dữ liệu từ CoinGlass cho thấy cú điều chỉnh của thị trường đã khiến 151.211 nhà giao dịch bị thanh lý hợp đồng. Trong 24 giờ qua, tổng giá trị thanh lý lên tới 1,09 tỉ USD.

Diễn biến giá Bitcoin trong 24 giờ qua, tính đến 16 giờ ngày 26.6 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo CoinDesk, dù Bitcoin đã phục hồi nhẹ so với cú sập đêm qua, các nhà giao dịch vẫn tỏ ra bi quan. Việc Bitcoin chạm đáy 58.000 USD trùng với thời điểm Mỹ công bố chỉ số PCE (Personal Consumption Expenditures - Chi tiêu tiêu dùng cá nhân). Theo đó, chỉ số PCE trong tháng 5 tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lĩnh vực công nghệ tiếp tục chứng kiến nhiều biến động mạnh, cổ phiếu Micron Technology (MU) tăng 16% sau kết quả kinh doanh quý khả quan và Sandisk (SNDK) cũng tăng 18%. Applied Materials (AMAT) tăng 10% nhờ các công cụ sản xuất chip mới.

Trong khi đó, Bitcoin lại diễn biến ngược chiều giá cổ phiếu. Sức hút của BTC giảm dần khi dòng tiền ròng trị giá 469 triệu USD chảy ra khỏi các quỹ ETF BTC hôm 24.6. Chỉ số này đóng vai trò là thước đo quan trọng cho nhu cầu của các tổ chức.

Theo giới phân tích, đà tăng giá của Bitcoin dường như không liên quan nhiều đến thị trường chứng khoán do dòng tiền chảy ra mạnh từ các quỹ ETF, sự lệch hướng giảm giá khi đáo hạn các quyền chọn và khoản lỗ chưa thực hiện ngày càng tăng của Strategy. Các nhà giao dịch Bitcoin hiện phải tìm kiếm những chất xúc tác khác ngoài những tín hiệu tích cực từ thị trường chứng khoán để có thể hồi phục.