Giá Bitcoin hôm nay 25.6.2026: Thủng đáy 60.000 USD

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy, giá Bitcoin hôm nay tiếp tục giảm sâu. Tính đến 18 giờ 55 ngày 25.6 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 61.131 USD, giảm 2,74% trong vòng 24 giờ qua.

Trước đó, vào đầu ngày, tiền mã hóa giá trị nhất thế giới bất ngờ giảm mạnh từ 63.000 USD xuống 59.000 USD. Dữ liệu từ CoinGlass cho thấy cú sập của Bitcoin đã thổi bay 987,07 triệu USD của 171.524 nhà giao dịch. Lệnh thanh lý lớn nhất trị giá 12,21 triệu USD, đặt cược vào đà tăng giá của Bitcoin.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin ẢNH: KHƯƠNG NHA

Hiện có gần 11 triệu Bitcoin đang được các nhà đầu tư nắm giữ. Khi giá giảm xuống dưới 60.000 USD, khoảng 5,58 triệu BTC đang được nắm giữ trong tình trạng thua lỗ. Đây là mức cao kỷ lục từng được ghi nhận, chỉ sau đợt giảm giá vào tháng 3.2020, khi hơn 5,6 triệu Bitcoin của nhà đầu tư được nắm giữ, trong tình trạng thua lỗ.

Dù vậy, những người nắm giữ Bitcoin dài hạn (trên 155 ngày) vẫn đang kiểm soát khoảng 14,8 triệu BTC, mức kỷ lục cao nhất mọi thời đại. Với khoảng 20 triệu BTC đang lưu hành, các nhà đầu tư này nắm giữ gần 75% nguồn cung, trong đó 37% đang ở trạng thái lỗ.

Trong lịch sử, những người nắm giữ dài hạn thường tích lũy và tiếp tục giữ trong suốt thời gian thị trường giảm giá. Khi thị trường tăng giá, tâm lý nhà đầu tư trở nên hưng phấn, nhóm này mới bắt đầu bán ra.

Nguyên nhân khiến Bitcoin sập giá

Theo CoinDesk, thị trường tiền mã hóa đỏ lửa khi dữ liệu lạm phát PCE của Mỹ sắp được công bố. Dự báo mức tăng trưởng hằng năm sẽ là 3,4% và tháng là 0,3%. Nỗi lo lạm phát đã khiến các nhà phân tích dự đoán Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất hai lần, mỗi lần 25 điểm cơ bản, trong vòng 8 tháng tới.

Điều này đã gây áp lực lên các tài sản rủi ro, trong đó có Bitcoin. Kim loại quý cũng suy yếu khi giá vàng giảm xuống dưới 4.000 USD một ounce và bạc giảm xuống dưới 58 USD. Chỉ số PCE cao hơn dự kiến có thể khiến USD mạnh hơn, gây áp lực lên các tài sản rủi ro.

Khi Bitcoin thủng đáy 60.000 USD, dòng tiền ròng chảy ra khỏi các quỹ ETF Bitcoin tại Mỹ cũng đánh dấu đợt rút vốn lớn thứ 30 trong một ngày kể từ khi các quỹ ETF này ra mắt vào tháng 1.2024.