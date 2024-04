Bảy vòng xoay nào tại TP.HCM được đề xuất cải tạo?

Công trường Dân Chủ là một trong 7 vòng xoay đang được đề xuất cải tạo

Trước đó, Công ty CP Bóng đá TP.HCM đề xuất được đầu tư cải tạo các vòng xoay: Công trường Dân Chủ; Ngã sáu Cộng Hòa; giao lộ Lê Duẩn - Phạm Ngọc Thạch; vòng xoay Phú Lâm; vòng xoay mũi tàu Phú Lâm; vòng xoay Hòa Bình và vòng xoay Lý Thường Kiệt - Lạc Long Quân.

Sở GTVT ủng hộ việc đầu tư, cải tạo, duy tu, bảo trì các vòng xoay kết hợp mục đích tuyên truyền an toàn giao thông. Tuy nhiên, để việc thực hiện tuyên truyền an toàn giao thông, quảng cáo (nếu được cho phép) tại các vị trí này đạt hiệu quả cao nhất cũng như đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Sở GTVT đề nghị Công ty CP Bóng đá TP.HCM liên hệ Sở Văn hóa và Thể thao có ý kiến về việc tuyên truyền, quảng cáo và thực hiện đúng quy định.

Song song, doanh nghiệp này phải thực hiện theo đúng quy định của UBND TP về quản lý sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố và nộp phí khi sử dụng lòng đường, hè phố để tuyên truyền.

Nhận định khu vực các vòng xoay này có lưu lượng, mật độ phương tiện giao thông lớn, Sở GTVT cũng lưu ý thời gian khai thác, vận hành màn hình LED tại các vị trí này phải phù hợp đặc điểm giao thông từng giao lộ. Trong các khung giờ cao điểm (sáng từ 6 - 9 giờ và chiều từ 16 - 19 giờ) chỉ ưu tiên thể hiện các hình ảnh tĩnh phục vụ tuyên truyền.

Khung giờ từ 22 giờ - 6 giờ sáng cần tăng cường tuyên truyền cảnh báo về an toàn giao thông, mức xử lý vi phạm hành chính, việc "đã uống rượu bia thì không lái xe"…

Ngoài ra, không trình chiếu các video, hình ảnh chuyển động, độ sáng thay đổi liên tục trong thời gian ngắn với độ chói cao, có nguy cơ làm giảm sự chú ý, ảnh hưởng đến tầm nhìn, khả năng quan sát của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn; phải bảo đảm tĩnh không đứng và ngang của trụ, màn hình LED không che khuất hệ thống tín hiệu giao thông đường bộ, không che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện giao thông…