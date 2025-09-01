BB Trần trình diễn mạo hiểm, suýt gặp sự cố khi đu người trên cao

BB Trần vừa có dịp hội ngộ khán giả trong chương trình đặc biệt Runway BB Birthday show diễn ra tại Sân khấu C30 Hòa Bình (TP.HCM). Đây không chỉ là đêm nhạc để nam diễn viên 9X gặp gỡ, giao lưu cùng khán giả mà còn là dịp anh cùng mọi người ôn lại hành trình đáng nhớ ở show thực tế Anh trai vượt ngàn chông gai.

Ngoài BB Trần, chương trình còn quy tụ dàn khách mời là những người bạn thân thiết của nam diễn viên, trong đó có Jun Phạm, Hải Triều, Neko Lê, Ngọc Phước, Huy R...

Những hình ảnh ấn tượng của BB Trần trong show diễn

BB Trần mở đầu chương trình bằng tiết mục Born to be. Những bộ trang phục gắn liền với hành trình tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai được nam diễn viên mang lên sân khấu như cách anh cùng khán giả ôn lại chặng đường đã qua. Trong ảnh, BB Trần gây bất ngờ khi xuất hiện với chiếc cánh "khổng lồ" Ảnh: NVCC

Vốn có mối quan hệ thân thiết, Neko Lê đảm nhận vai trò dẫn dắt Runway BB Birthday show của đồng nghiệp. Cả hai có những màn tung hứng trên sân khấu, mang lại tiếng cười cho khán giả Ảnh: NVCC

Jun Phạm và Huy R là những khách mời trong sự kiện gặp gỡ khán giả của BB Trần. Trên sân khấu, bộ ba có màn kết hợp ấn tượng trong ca khúc Hoàn hảo hơn. Họ càng trở nên thân thiết sau chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai Ảnh; NVCC

BB Trần cho thấy sự đầu tư cho các tiết mục trong chương trình. Đáng chú ý, nam diễn viên tái hiện lại ca khúc Cánh hồng phai, kết hợp cùng vũ công Kim Anh tạo nên những màn khiêu vũ ấn tượng Ảnh: NVCC

Diễn viên 9X không ngại thực hiện những màn trình diễn mạo hiểm, mang lại bất ngờ cho khán giả. Trong đó, khi đu người trên cao, BB Trần gặp sự cố trang phục song anh giữ bình tĩnh hoàn thành phần biểu diễn của mình Ảnh: NVCC

Không chỉ đảm nhận vai trò dẫn dắt, Ngọc Phước còn có màn khoe vũ đạo hay hòa giọng cùng đồng nghiệp trong Runway BB Birthday show. Không chỉ là bạn diễn ăn ý, cả hai còn có mối quan hệ thân thiết, sẵn sàng hỗ trợ nhau trong cuộc sống Ảnh: NVCC