BB Trần trình diễn mạo hiểm, suýt gặp sự cố khi đu người trên cao

Không ngại trình diễn mạo hiểm dành tặng khán giả, BB Trần suýt gặp sự cố khi đu người trên cao. Tuy nhiên, anh vẫn bình tĩnh xử lý tình huống, hoàn thành tiết mục trong sự cổ vũ của mọi người.
BB Trần vừa có dịp hội ngộ khán giả trong chương trình đặc biệt Runway BB Birthday show diễn ra tại Sân khấu C30 Hòa Bình (TP.HCM). Đây không chỉ là đêm nhạc để nam diễn viên 9X gặp gỡ, giao lưu cùng khán giả mà còn là dịp anh cùng mọi người ôn lại hành trình đáng nhớ ở show thực tế Anh trai vượt ngàn chông gai.
Ngoài BB Trần, chương trình còn quy tụ dàn khách mời là những người bạn thân thiết của nam diễn viên, trong đó có Jun Phạm, Hải Triều, Neko Lê, Ngọc Phước, Huy R...
Những hình ảnh ấn tượng của BB Trần trong show diễn
Bình luận (0)