Thế giới

BBC xin lỗi Tổng thống Trump, phản đối yêu cầu bồi thường

Vi Trân
Vi Trân
14/11/2025 07:52 GMT+7

Đài BBC đã xin lỗi Tổng thống Mỹ Donald Trump về vụ chỉnh sửa bài phát biểu của ông dẫn đến việc tổng giám đốc và trưởng bộ phận tin tức của đài này từ chức.

"Các luật sư đại diện BBC đã viết thư gửi cho đội ngũ pháp lý của Tổng thống Trump nhằm phản hồi bức thư nhận được hôm chủ nhật (9.11). Chủ tịch BBC Samir Shah cũng đã gửi một bức thư cá nhân riêng đến Nhà Trắng nhằm làm rõ với Tổng thống Trump rằng ông và tập đoàn xin lỗi về việc biên tập bài phát biểu của tổng thống vào ngày 6.1.2021 đã được phát trong chương trình", BBC thông báo ngày 13.11, theo tờ The Guardian.

Ông Trump có dễ thắng kiện BBC để được 1 tỉ USD hay không

Đài BBC thừa nhận đã chỉnh sửa bài phát biểu của Tổng thống Trump trước những người ủng hộ, tạo ra ấn tượng rằng ông kêu gọi "hành động bạo lực" trước khi một đám đông xông vào Điện Capitol cách đây hơn 4 năm.

Tổng giám đốc Tim Davie và người đứng đầu chương trình tin tức của BBC Deborah Turness đã từ chức hôm 9.11 sau những cáo buộc cho rằng một bộ phim tài liệu phát sóng năm ngoái đã cắt ghép đoạn phát biểu của ông Trump theo hướng sai lệch.

Phần phát biểu của Tổng thống Trump được phát trong bộ phim tài liệu và BBC tuyên bố sẽ không phát lại phim này nữa. Mặc dù thừa nhận sai sót biên tập, đài này bác bỏ khả năng bồi thường cho ông Trump.

BBC xin lỗi Tổng thống Trump, phản đối yêu cầu bồi thường - Ảnh 1.

Logo BBC bên ngoài trụ sở của đài tại London (Anh)

ẢNH: REUTERS

Trước đó, các luật sư của Tổng thống Mỹ đe dọa sẽ kiện đòi BBC bồi thường 1 tỉ USD thiệt hại, trừ khi đài công bố rút lại chương trình, xin lỗi và dàn xếp với ông đến ngày 14.11.

"Trong khi BBC chân thành hối tiếc về cách mà đoạn video được biên tập, chúng tôi hoàn toàn không đồng ý với quan điểm cho rằng có cơ sở để khiếu nại phỉ báng", BBC thông báo.

Nhà Trắng chưa phản ứng với động thái mới nhất của BBC.

