Tổng thống Trump dọa kiện BBC 1 tỉ USD vì sai sót biên tập

Trụ sở Đài BBC ở London (Anh) ảnh: afp

Đài BBC thừa nhận đã chỉnh sửa bài phát biểu của Tổng thống Trump trước những người ủng hộ, tạo ra ấn tượng rằng ông kêu gọi "hành động bạo lực" trước khi một đám đông xông vào Điện Capitol cách đây hơn 4 năm.

AFP hôm 11.11 dẫn nội dung lá thư của đội ngũ pháp lý của Tổng thống Trump, theo đó chủ nhân Nhà Trắng ra thời hạn cho đài truyền hình Anh đến ngày 14.11 phải rút lại toàn bộ nội dung phát sóng có chứa phần chỉnh sửa, xin lỗi và bồi thường thích đáng cho ông Trump vì thiệt hại đã gây ra.

Nếu không, phía Tổng thống Trump không còn cách nào khác "ngoài việc thực thi quyền lợi pháp lý và công bằng của mình... bao gồm việc khởi kiện đòi ít nhất 1 tỉ USD tiền bồi thường", thư viết.

Tổng giám đốc và người đứng đầu chương trình tin tức của BBC đã từ chức hôm 9.11 sau những cáo buộc cho rằng một bộ phim tài liệu phát sóng năm ngoái đã cắt ghép đoạn phát biểu của ông Trump theo hướng sai lệch.

BBC cho biết sẽ xem xét thư của đội ngũ pháp lý đại diện Tổng thống Mỹ và đã công khai xin lỗi vì sự chỉnh sửa này.

Trong thư gửi các nghị sĩ Anh, Chủ tịch BBC Samir Shah thừa nhận việc chỉnh sửa bài phát biểu của ông Trump trong bộ phim tài liệu "đã tạo ấn tượng rằng nhà lãnh đạo trực tiếp kêu gọi hành động bạo lực".

"BBC muốn xin lỗi vì sai sót trong khâu đánh giá", ông Shah viết, đồng thời cam kết sẽ cải tổ quy trình giám sát nội bộ của tổ chức.

Tuy nhiên, người phát ngôn Thủ tướng Anh Keir Starmer nói với báo giới rằng BBC có vai trò quan trọng trong thời đại lan tràn thông tin sai lệch.

"Điều quan trọng là BBC phải hành động nhanh chóng để duy trì niềm tin và kịp thời sửa sai khi có lỗi xảy ra", theo người phát ngôn.