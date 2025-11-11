Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Tổng thống Trump dọa kiện BBC 1 tỉ USD vì sai sót biên tập

Thụy Miên
Thụy Miên
11/11/2025 07:34 GMT+7

Hôm 10.11, Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa sẽ kiện BBC số tiền 1 tỉ USD sau khi đài truyền hình này lên tiếng xin lỗi vì đã chỉnh sửa bài phát biểu của ông trước vụ tấn công Điện Capitol hôm 6.1.2021.

Tổng thống Trump dọa kiện Đài BBC 1 tỉ USD vì sai sót biên tập - Ảnh 1.

Trụ sở Đài BBC ở London (Anh)

ảnh: afp

Đài BBC thừa nhận đã chỉnh sửa bài phát biểu của Tổng thống Trump trước những người ủng hộ, tạo ra ấn tượng rằng ông kêu gọi "hành động bạo lực" trước khi một đám đông xông vào Điện Capitol cách đây hơn 4 năm.

AFP hôm 11.11 dẫn nội dung lá thư của đội ngũ pháp lý của Tổng thống Trump, theo đó chủ nhân Nhà Trắng ra thời hạn cho đài truyền hình Anh đến ngày 14.11 phải rút lại toàn bộ nội dung phát sóng có chứa phần chỉnh sửa, xin lỗi và bồi thường thích đáng cho ông Trump vì thiệt hại đã gây ra.

Nếu không, phía Tổng thống Trump không còn cách nào khác "ngoài việc thực thi quyền lợi pháp lý và công bằng của mình... bao gồm việc khởi kiện đòi ít nhất 1 tỉ USD tiền bồi thường", thư viết.

Tổng giám đốc và người đứng đầu chương trình tin tức của BBC đã từ chức hôm 9.11 sau những cáo buộc cho rằng một bộ phim tài liệu phát sóng năm ngoái đã cắt ghép đoạn phát biểu của ông Trump theo hướng sai lệch.

BBC cho biết sẽ xem xét thư của đội ngũ pháp lý đại diện Tổng thống Mỹ và đã công khai xin lỗi vì sự chỉnh sửa này.

Trong thư gửi các nghị sĩ Anh, Chủ tịch BBC Samir Shah thừa nhận việc chỉnh sửa bài phát biểu của ông Trump trong bộ phim tài liệu "đã tạo ấn tượng rằng nhà lãnh đạo trực tiếp kêu gọi hành động bạo lực".

"BBC muốn xin lỗi vì sai sót trong khâu đánh giá", ông Shah viết, đồng thời cam kết sẽ cải tổ quy trình giám sát nội bộ của tổ chức.

Tuy nhiên, người phát ngôn Thủ tướng Anh Keir Starmer nói với báo giới rằng BBC có vai trò quan trọng trong thời đại lan tràn thông tin sai lệch.

"Điều quan trọng là BBC phải hành động nhanh chóng để duy trì niềm tin và kịp thời sửa sai khi có lỗi xảy ra", theo người phát ngôn.

Tin liên quan

Gom đủ phiếu tại Thượng viện, chính phủ Mỹ sắp mở cửa lại?

Gom đủ phiếu tại Thượng viện, chính phủ Mỹ sắp mở cửa lại?

Sáng nay (10.11, giờ Việt Nam), Thượng viện Mỹ được cho là đã gom đủ số phiếu cần thiết để thông qua dự luật chi tiêu nhằm mở cửa lại chính phủ, sau khi có ít nhất 8 thượng nghị sĩ của đảng Dân chủ nói sẽ bỏ phiếu thuận.

Hàng ngàn chuyến bay bị hủy ở Mỹ vì chính phủ đóng cửa

Chính phủ Mỹ yêu cầu các bang dừng việc trợ cấp toàn bộ tem phiếu thực phẩm

Khám phá thêm chủ đề

Tổng thống Trump kiện BBC Điện Capitol
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận