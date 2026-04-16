Sức khỏe

Bé 2 tuổi ngộ độc hóa chất từ đồ dùng học tập, phải lọc máu cứu sống

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
16/04/2026 18:33 GMT+7

Nuốt hóa chất mang từ trường về, một bệnh nhi 2 tuổi tại thành phố Đà Nẵng rơi vào suy đa cơ quan, lọc máu liên tục. Ca bệnh là lời cảnh báo về nguy cơ ngộ độc từ vật dụng học tập tưởng chừng vô hại.

Ngày 16.4, theo thông tin từ Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, đơn vị này vừa tiếp nhận và điều trị trường hợp P.T.N (2 tuổi) ngộ độc hóa chất nặng do nuốt phải tinh thể đồng sunfat (CuSO₄).

Theo bệnh sử, bệnh nhi N. được đưa đến viện trong tình trạng nôn ói nhiều, tiêu chảy phân lỏng màu xanh nhạt, có lẫn máu. Qua khai thác, gia đình cho biết trước đó trẻ đã nuốt phải những tinh thể màu xanh do anh trai mang từ trường về sau buổi học thực hành.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Long Quân (Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc) cho biết đây là đồng sunfat - một hóa chất thường dùng trong thí nghiệm. Với màu xanh bắt mắt, loại hóa chất này dễ khiến trẻ nhỏ tò mò, vô tình đưa vào miệng.

Sau hơn 2 tuần điều trị, hồi sức tích cực, sức khỏe bệnh nhi P.T.N dần ổn định

Khi nhập viện, trẻ trong tình trạng li bì, tím tái, thở gắng sức, chỉ số oxy máu giảm. Sau sơ cứu ban đầu, bệnh nhi nhanh chóng được chuyển đến Khoa Hồi sức Nhi.

Tại đây, tình trạng bệnh diễn tiến nặng với suy chức năng đa cơ quan do độc tính của hóa chất. Trẻ phải thở máy, dùng thuốc vận mạch, truyền dịch, điều chỉnh rối loạn điện giải - toan kiềm, đồng thời sử dụng thuốc tăng thải độc chất qua nước tiểu.

Do diễn tiến nguy kịch, các bác sĩ buộc phải chỉ định lọc máu liên tục nhằm hỗ trợ chức năng các cơ quan và kiểm soát các rối loạn nghiêm trọng. Sau hơn 2 tuần điều trị tích cực, bệnh nhi dần qua cơn nguy hiểm, sức khỏe ổn định.

Vì sao 'tinh thể xanh' lại gây ngộ độc?

Theo các bác sĩ, đồng sunfat (CuSO₄) là hợp chất chứa đồng, lưu huỳnh và oxy, thường tồn tại dưới dạng tinh thể màu xanh lam. Khi nuốt phải, chất này có thể gây ngộ độc qua nhiều cơ chế, trong đó nguy hiểm nhất là gây tình trạng methemoglobinemia - làm giảm khả năng vận chuyển oxy của máu.

Ngoài ra, ngộ độc đồng sunfat còn có thể gây tổn thương đường tiêu hóa, nôn ói dữ dội, tan máu cấp, tổn thương gan, suy thận và rối loạn chuyển hóa. Trong những trường hợp nặng, bệnh nhân có thể rơi vào suy đa cơ quan, đe dọa tính mạng.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Văn Thông (Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc) cho biết trẻ nhỏ có xu hướng khám phá thế giới bằng cách đưa đồ vật vào miệng. Vì vậy, những vật dụng tưởng như vô hại, đặc biệt là hóa chất phục vụ học tập, nếu không được quản lý chặt chẽ có thể trở thành mối nguy hiểm.

Tinh thể đồng sunfat (CuSO₄), hóa chất thường được sử dụng trong các thí nghiệm khoa học ở trường học

Trong trường hợp này, việc mang hóa chất từ trường về nhà nhưng không bảo quản an toàn đã vô tình dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Từ ca bệnh trên, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần kiểm tra kỹ các vật dụng trẻ mang từ trường về, tuyệt đối không để hóa chất trong tầm với của trẻ nhỏ. Nếu cần sử dụng, phải bảo quản ở nơi an toàn, có nhãn cảnh báo rõ ràng.

Khi nghi ngờ trẻ nuốt phải hóa chất, cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế, không tự ý gây nôn hoặc cho uống các dung dịch khi chưa có hướng dẫn chuyên môn, đồng thời mang theo mẫu hoặc bao bì hóa chất để bác sĩ xác định và xử trí kịp thời.

Nhiều học sinh ngộ độc hóa chất trong thuốc lá điện tử

Nhiều học sinh ngộ độc hóa chất trong thuốc lá điện tử

Nhiều trường hợp học sinh phải cấp cứu do bị ngộ độc nicotine và các dung dịch trong thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

