Bé An và Cò của ‘Đất rừng phương Nam’ hội ngộ gây chú ý

Thạch Anh
18/05/2026 05:53 GMT+7

Hạo Khang và Kỳ Phong - bộ đôi diễn viên đảm nhận vai An và Cò của 'Đất rừng phương Nam' gây chú ý khi hội ngộ tại buổi casting phim điện ảnh 'Đất đỏ'.

Hôm 17.5, sự kiện khởi động dự án điện ảnh Đất Đỏ diễn ra tại TP.HCM, mở ra hành trình tái hiện chân dung anh hùng Võ Thị Sáu trên màn ảnh rộng. Tại đây, đạo diễn hình ảnh Lý Thái Dũng, thiết kế mỹ thuật Trương Trung Đạo, thiết kế phục trang Coco Chà Bông, chuyên gia hóa trang Chang Belivia… gửi lời chào của ê kíp đến truyền thông. Trong khi đó, vì lịch trình cá nhân, đạo diễn Lê Văn Kiệt tiếc nuối vì vắng mặt tại sự kiện.

Dàn diễn viên tham gia casting phim 'Đất Đỏ'

Buổi casting phim Đất Đỏ quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như Lâm Thanh Mỹ, Đình Khang, Hạo Khang, Kỳ Phong, Huỳnh Thanh Trực, Khazsak. Mọi người diện trang phục giản dị, gần như để mặt mộc, tạo cho mình diện mạo hòa hợp với nhân vật.

Nghệ sĩ Kiều Trinh đưa con trai Kỳ Phong đến casting, đồng thời ủng hộ đoàn phim. So với thời điểm đóng phim Đất rừng phương Nam, cậu bé gây ấn tượng bởi vẻ ngoài cao lớn

Khoảnh khắc Kỳ Phong hội ngộ Hạo Khang tại buổi casting được nhiều người chú ý. Trước đó, cả hai từng có dịp làm việc cùng nhau trong Đất rừng phương Nam với vai diễn An và Cò. Sau phim, Hạo Khang còn thử sức ở tác phẩm Con kể ba nghe, đóng cùng Kiều Minh Tuấn

Lâm Thanh Mỹ chia sẻ ngay khi đọc những thông tin đầu tiên về Đất Đỏ, cô đã cảm thấy đầy hào hứng với dự án mang ý nghĩa đặc biệt này. Từng hợp tác với đạo diễn Lê Văn Kiệt và nhà sản xuất Hoàng Quân, nữ diễn viên hy vọng có cơ hội góp mặt trong bộ phim lần này

Diễn viên Kim Khánh ăn mặc giản dị đến tham gia casting. Thời gian qua, cô gây chú ý khi góp mặt trong phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi

Nhà sản xuất Nguyễn Cao Tùng xúc động cho biết Đất Đỏ là ước mơ, là lời hứa bắt buộc phải thực hiện của anh cùng các cộng sự. Dự án được anh và đạo diễn Lê Văn Kiệt phát triển trong 7 năm qua. 

Với tâm niệm phải tôn trọng lịch sử từ ngày đầu khởi động dự án, ê kíp nhận định tác phẩm có độ thử thách gấp nhiều lần so với các dự án điện ảnh thương mại thông thường. Mỗi năm, đội ngũ biên kịch cùng đạo diễn thực hiện một bản thảo kịch bản. Đến phiên bản thứ sáu, họ mới yên tâm bước vào giai đoạn tiền kỳ.

Nhà sản xuất Nguyễn Cao Tùng (thứ 2 từ phải sang) chia sẻ: “Không chỉ tôn trọng lịch sử, Đất Đỏ còn có cái để khán giả trẻ xem và tìm thấy sự đồng cảm. Chúng tôi đặt tiêu chí làm nên tác phẩm đong đầy lòng tự hào dân tộc và chạm đến cảm xúc của khán giả trẻ”

Nhà sản xuất Hoàng Quân cho rằng nữ chính Võ Thị Sáu là vai diễn đầy áp lực với bất kỳ diễn viên nào. Anh chia sẻ: “Chúng tôi mong tìm được một diễn viên phù hợp năng lượng, độ tuổi, sự quyết liệt, trong sáng hơn là một ngôi sao phòng vé. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là chúng tôi loại trừ các gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt. Hợp vai là yếu tố được ưu tiên nhất”

Theo nhà sản xuất Hoàng Quân, bên cạnh nữ chính Võ Thị Sáu, phim Đất Đỏ còn dành thời lượng nhất định để khai thác các đồng đội và gia đình của anh hùng Võ Thị Sáu. Đây là điểm khác biệt của phim so với các phiên bản trước đây.

Đồng thời, phim cũng cần mang đến tiếng nói đương thời, tạo nên sự mới mẻ so với hai bản phim Người con gái Đất Đỏ, Như một huyền thoại nổi tiếng cách đây 30 năm. Theo nhà sản xuất, Đất Đỏ sẽ thiên về tính chất hành động - thế mạnh của đạo diễn Lê Văn Kiệt. Phim đào sâu vào hành trình đậm chất anh hùng ca, đồng thời giữ tính giải trí để dễ dàng tiếp cận đại chúng.

