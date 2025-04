Bê bối của Hoa hậu Thùy Tiên lan tới Thái Lan

Thông tin Hoa hậu Thùy Tiên bị tạm hoãn xuất cảnh đang lan truyền trên mạng xã hội Thái Lan ẢNH: FBNV, CHỤP MÀN HÌNH

Việc tham gia quảng cáo sản phẩm kẹo rau củ Kera khiến Hoa hậu Thùy Tiên lao đao suốt thời gian qua. Tối 4.4, nguồn tin của Thanh Niên cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Thúc Thùy Tiên từ ngày 15.3 đến 15.5.2024 để phục vụ việc xác minh, điều tra. Thông tin này lập tức gây xôn xao dư luận trong nước, trở thành đề tài lan truyền rầm rộ khắp mạng xã hội.



Không chỉ gây "bão" mạng xã hội Việt Nam, việc Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị cấm xuất cảnh còn nhận được sự quan tâm từ fan sắc đẹp quốc tế, đặc biệt là tại Thái Lan - nơi cô đăng quang Miss Grand International 2021 đồng thời cũng là trụ sở của cuộc thi.

Trưa 5.4, một nền tảng tin tức của Thái Lan đăng bản tin liên quan đến bê bối của nàng hậu 27 tuổi, gọi đây là thông tin gây sốc. Trang này đưa tin Hoa hậu Thùy Tiên bị hoãn xuất cảnh 2 tháng, bị phạt 25 triệu đồng do vi phạm liên quan đến quảng cáo sản phẩm kẹo rau củ Kera. Phía này cũng nhắc đến việc Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 đã công khai xin lỗi, nhận sai và thông tin các cá nhân liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ bị khởi tố.

Ông Nawat - chủ tịch cuộc thi Miss Grand International bị dân tình "réo tên", yêu cầu đưa ra bình luận về bê bối của Thùy Tiên ẢNH: MGI

Bên cạnh đó, bê bối của Thùy Tiên cũng được chia sẻ trong một số diễn đàn sắc đẹp phổ biến tại Thái Lan và thu hút nhiều bình luận của dân mạng xứ chùa vàng. Đơn cử như một trang chuyên đưa tin về các cuộc thi hoa hậu với gần 700.000 người theo dõi tại Thái Lan đã chia sẻ tin Miss Grand International 2021 bị hoãn xuất cảnh liên quan đến vụ kẹo rau củ Kera và dẫn thông tin từ truyền thông Việt Nam.

Bài viết thu hút hàng nghìn lượt tương tác trên Facebook cùng hàng trăm lượt chia sẻ, bình luận bàn tán về sự việc. Trong số đó, nhiều người bày tỏ nỗi thất vọng khi Thùy Tiên là một trong những nữ hoàng sắc đẹp được chú ý nhất trong lịch sử Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, tạo dựng hình tượng đẹp trong lòng người hâm mộ nhan sắc nhưng nay lại quảng cáo sản phẩm sai sự thật, gây hại cho người tiêu dùng, phụ lòng những người tin tưởng mình.

Danh tiếng của Thùy Tiên bị ảnh hưởng nặng nề vì ồn ào liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ ẢNH: FBNV

Việc người đẹp sinh năm 1998 có bị tước vương miện Miss Grand International hay không cũng được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều dân mạng "réo tên" ông Nawat Itsaragrisil - người đứng đầu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, mong ông giải đáp thắc mắc này. Không ít người cho rằng bê bối của Thùy Tiên làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức sắc đẹp kể trên trong khi số khác đưa ra quan điểm rằng cô đã kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Hòa bình Quốc tế từ lâu, hai bên không còn ràng buộc hợp đồng, bê bối của cô không liên quan đến MGI.

Hiện phía tổ chức Miss Grand International chưa đưa ra tuyên bố chính thức liên quan đến ồn ào của Thùy Tiên. Trước đó, vào đầu tháng 3.2025, fanpage của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế vẫn đăng bài chúc mừng Nguyễn Thúc Thùy Tiên khi cô trở thành "Friend of the House" của Dior. Trang này khen cô luôn tỏa sáng với vẻ đẹp duyên dáng và đính kèm câu khẩu hiệu thể hiện niềm tự hào của cuộc thi: "The one and only".