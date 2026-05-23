Bê bối của 'Perfect Crown' leo thang, Quốc hội Hàn Quốc vào cuộc

Kbizoom đưa tin ngày 23.5, bản kiến nghị đã được đăng tải trên cổng tiếp nhận kiến nghị công khai của Quốc hội. Nội dung cáo buộc Perfect Crown bóp méo lịch sử khi đưa nhiều yếu tố mang phong cách Trung Quốc vào bối cảnh một nền quân chủ lập hiến hiện đại giả tưởng của Hàn Quốc.

Perfect Crown bị "ném đá" dữ dội bởi vấn đề văn hóa và lịch sử giữa Hàn Quốc - Trung Quốc Ảnh: Chụp màn hình phim Perfect Crown

'Perfect Crown' tiếp tục hứng bão chỉ trích

Đơn tố cáo cho rằng bộ phim đã sử dụng trang phục hoàng gia, thuật ngữ và nghi lễ mang màu sắc Trung Hoa, từ đó "gây tổn hại nghiêm trọng đến bản sắc văn hóa Hàn Quốc và lan truyền những nhận thức sai lệch về lịch sử ra toàn cầu".

Ngoài việc yêu cầu dừng phát sóng, kiến nghị còn đề xuất gỡ hoàn toàn bộ phim khỏi các nền tảng xem video theo yêu cầu (VOD) và nền tảng cung cấp nội dung trực tuyến qua internet (OTT). Đồng thời, bản kiến nghị cũng kêu gọi xây dựng các biện pháp quản lý chặt chẽ hơn nhằm ngăn chặn những tác phẩm bị cho là xuyên tạc văn hóa tương tự xuất hiện trong tương lai.

Theo quy định của Quốc hội Hàn Quốc, nếu bản kiến nghị thu hút ít nhất 50.000 chữ ký trong vòng 30 ngày, vụ việc sẽ được chuyển tới ủy ban quốc hội liên quan để xem xét. Tính đến sáng 23.5, kiến nghị này đã nhận được hơn 7.600 lượt ủng hộ.

Làn sóng tranh cãi bùng nổ mạnh mẽ sau tập 11 phát sóng ngày 15.5, trong đó có cảnh đăng quang của nhân vật Lee An Daegun do Byeon Woo Seok thủ vai. Khán giả phản ứng dữ dội khi các quan viên trong phim hô từ "Cheonse" với ý nghĩa "vạn tuế muôn năm" thay vì từ "Manse" vốn gắn liền với hình ảnh chủ quyền và nền quân chủ độc lập của Hàn Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng cách dùng từ này mang hàm ý của các quốc gia chư hầu trong lịch sử Trung Hoa hơn là một quốc gia độc lập hiện đại.

Không chỉ vậy, chiếc vương miện xuất hiện trong cảnh đăng cơ cũng trở thành tâm điểm tranh cãi. Một bộ phận khán giả nhận định thiết kế này gợi liên tưởng đến hình tượng các vị vua thuộc những quốc gia phụ thuộc Trung Quốc thời phong kiến.

Từng được kỳ vọng sẽ nâng tầm sự nghiệp của IU và Byeon Woo Seok, Perfect Crown giờ đây lại trở thành bê bối lớn nhất của cả hai Ảnh: Chụp màn hình phim Perfect Crown

Perfect Crown có sự tham gia của IU và Byeon Woo Seok, từng được xem là một trong những dự án truyền hình Hàn Quốc được mong đợi nhất năm 2026. Dù dàn diễn viên, biên kịch và ê kíp sản xuất đã nhiều lần công khai xin lỗi, làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Không chỉ đối mặt làn sóng tẩy chay từ khán giả, Perfect Crown còn liên tục bị nhiều đơn vị và hoạt động liên quan cắt giảm hợp tác sau bê bối xuyên tạc lịch sử.

Theo truyền thông Hàn Quốc, chương trình du lịch trải nghiệm theo chủ đề Perfect Crown do Quỹ Văn hóa và Du lịch Wanju tổ chức đã chính thức bị hủy bỏ sau khi vấp phải phản ứng dữ dội từ công chúng. Chương trình này ban đầu được xây dựng nhằm quảng bá các địa điểm quay phim nổi tiếng của bộ phim, kết hợp trải nghiệm văn hóa truyền thống và biểu diễn nhạc phim.

Bên cạnh đó, cửa hàng pop-up quảng bá Perfect Crown cũng buộc phải đóng cửa sớm hơn kế hoạch. Theo thông báo từ ban tổ chức, thời gian hoạt động của sự kiện đã bị rút ngắn đáng kể, trong khi khu vực bán sản phẩm liên quan đến phim cũng dừng hoạt động sớm do áp lực dư luận ngày càng gia tăng.

Về phía Disney+, nền tảng phát hành quốc tế của Perfect Crown, được cho là đã âm thầm chỉnh sửa cảnh đăng cơ gây tranh cãi trong tập 11 bằng cách xóa phần âm thanh và phụ đề chứa cụm từ "Cheonse", thay thế bằng nhạc nền không lời.

Đáng chú ý, làn sóng phản đối còn ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn hỗ trợ tài chính của dự án. Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA) xác nhận đang xem xét lại khoản hỗ trợ sản xuất dành cho Perfect Crown sau các cáo buộc bóp méo lịch sử. Bộ phim được cho là đã nhận gần 2 tỉ won từ quỹ hỗ trợ nội dung OTT của chính phủ Hàn Quốc.

KOCCA cho biết nếu bộ phim không vượt qua vòng đánh giá cuối cùng, ê kíp sản xuất có thể phải hoàn trả toàn bộ kinh phí hỗ trợ kèm lãi suất theo quy định. Thông tin này tiếp tục khiến tranh cãi quanh Perfect Crown leo thang và trở thành một trong những bê bối nghiêm trọng nhất của làng phim Hàn những năm gần đây.