Bất chấp phản đối, IU vẫn bỏ túi 105 tỉ đồng từ dự án 'Perfect Crown'?

Theo trang tin Hàn Quốc New24 hôm 20.5, IU được cho là nhận khoảng 500 triệu won cho mỗi tập phim. Với tổng cộng 12 tập, mức cát sê của nữ nghệ sĩ được ước tính vào khoảng 6 tỉ won (khoảng 105 tỉ đồng). Con số khổng lồ này nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh luận gay gắt trên các diễn đàn và cộng đồng mạng Hàn Quốc.

Nhiều khán giả Hàn Quốc cho rằng mức thù lao của IU không tương xứng với màn thể hiện của cô trong phim Perfect Crown Ảnh: AFP

Diễn xuất không tương xứng với mức cát sê khủng



Làn sóng chỉ trích bùng nổ mạnh mẽ hơn khi nhiều bài đăng lan truyền với nội dung đặt câu hỏi liệu IU có thực sự xứng đáng với mức thù lao quá cao này hay không. Một bài viết đang thu hút nhiều chú ý có nội dung: "Nếu chuyện này là thật thì tương lai của điện ảnh Hàn Quốc thật sự đáng lo ngại. IU nhận tới 6 tỉ won với diễn xuất tệ như vậy sao?".

Trong Perfect Crown, IU vào vai Seong Hee Joo, con gái của một gia tộc tài phiệt giàu có, kết hôn với hoàng tử Lee Ahn do Byeon Woo Seok thủ vai. Nhân vật của cô được xây dựng là người tham vọng, thông minh, gan dạ và có năng lực kinh doanh vượt trội. Về sau, cô trở thành người tác động để vị hoàng tử từ bỏ chế độ quân chủ lập hiến và lựa chọn sống như một công dân bình thường.

Dù bộ phim đạt tỷ suất người xem khá tốt, nhiều khán giả vẫn bày tỏ sự thất vọng với phần kịch bản cũng như màn thể hiện kém hiệu quả của hai diễn viên chính. Không ít ý kiến cho rằng IU và Byeon Woo Seok thiếu "phản ứng hóa học", không tạo được chiều sâu cảm xúc trong tuyến tình cảm của phim.

Một số khán giả nhận xét biểu cảm của IU có phần cường điệu, nhiều phân cảnh cảm xúc bị gượng gạo, ánh mắt chưa thể hiện được nội tâm nhân vật. Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng hình tượng tiểu thư tài phiệt của cô thiếu thần thái sang trọng và khí chất cần thiết vốn có. Thậm chí, có ý kiến nhận định nhân vật hoàng hậu trong phim còn gây ấn tượng hơn về mặt hình ảnh.

Ngoài diễn xuất, bộ phim cũng vấp phải nhiều tranh cãi liên quan đến định hướng sáng tạo, cách tái hiện lịch sử và phong cách phục trang. Trên mạng xã hội, khán giả cáo buộc ê kíp xây dựng chưa phù hợp các yếu tố văn hóa Hàn Quốc, đặc biệt ở những cảnh cung điện, thiết kế trang phục và tạo hình bị cho là mang hơi hướng thẩm mỹ Trung Hoa quá rõ rệt.

Một trong những phản ứng gây chú ý nhất đến từ giảng viên lịch sử nổi tiếng Choi Tae Sung. Ông chỉ trích sự chênh lệch thu nhập trong ngành giải trí khi phát biểu: "Diễn viên nhận hàng trăm triệu won, trong khi các cố vấn lịch sử chỉ được trả vài trăm nghìn won".

Làn sóng tranh cãi lần này tiếp tục làm dấy lên cuộc thảo luận lớn tại Hàn Quốc xoay quanh mức thù lao khổng lồ của người nổi tiếng, hiện tượng idol lấn sân diễn xuất và câu hỏi liệu sức hút tên tuổi có đang được ưu tiên hơn năng lực diễn xuất cũng như chất lượng sản xuất hay không.

Dù đối mặt nhiều ý kiến trái chiều, IU vẫn là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng hàng đầu Hàn Quốc với giá trị thương mại lớn trong lĩnh vực âm nhạc, phim ảnh và quảng cáo. Tuy nhiên, những tranh luận xoay quanh Perfect Crown cho thấy kỳ vọng của công chúng dành cho các ngôi sao hạng A đang ngày càng tăng cao tương ứng với khoản thu nhập kếch xù mà họ nhận được.