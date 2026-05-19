IU và Byeon Woo Seok xin lỗi sau khi bom tấn bị tố 'sai lệch lịch sử'

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc Perfect crown (tạm dịch: Vương miện hoàn hảo) đang trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội Hàn Quốc sau khi bị chỉ trích sai lệch lịch sử. Dù đạt rating ấn tượng và dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng trực tuyến, tác phẩm vẫn bị chỉ trích dữ dội đến mức hai diễn viên chính là IU và Byeon Woo Seok phải công khai xin lỗi khán giả.

Theo Korea joongang daily, tranh cãi bùng nổ sau tập 11 phát sóng ngày 15.5, trong đó xuất hiện cảnh đăng quang của nhân vật Lee Ahn Daegun do Byeon Woo Seok thủ vai. Một số khán giả cho rằng nghi lễ trong phim thể hiện không chính xác với vị thế và hình ảnh của hoàng gia Hàn Quốc, đồng thời sử dụng sai nhiều chi tiết lịch sử liên quan đến vương quyền và nghi thức hoàng gia.

Perfect crown gây tranh cãi dù đạt rating cao tại Hàn Quốc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIM PERFECT CROWN

Nhà sản xuất nhanh chóng đăng thông báo xin lỗi trên trang chính thức của phim. Ê kíp thừa nhận chưa kiểm chứng kỹ yếu tố lịch sử và cho biết sẽ chỉnh sửa phần âm thanh, phụ đề cũng như một số cảnh trong các phiên bản phát lại và bản phát hành trên nền tảng trực tuyến.

IU và Byeon Woo Seok nghẹn ngào xin lỗi giữa làn sóng chỉ trích

Ngày 18.5, IU và Byeon Woo Seok cũng lần lượt lên tiếng trên mạng xã hội cá nhân. Theo Forbes, IU cho biết cô “chân thành suy ngẫm và xin lỗi” vì đã khiến người xem thất vọng, đồng thời thừa nhận bản thân cần cẩn trọng hơn khi tham gia những dự án liên quan đến yếu tố văn hóa - lịch sử.

Trước đó, trong buổi gặp gỡ người hâm mộ nhân dịp sinh nhật, IU nghẹn ngào và cúi đầu: “Tôi đáng lẽ phải làm tốt hơn. Nếu tôi khiến mọi người thất vọng dù chỉ một chút hay để lộ thiếu sót, đó hoàn toàn là lỗi của tôi".

Trong khi đó, Byeon Woo Seok cũng đăng tải thư xin lỗi trên mạng xã hội. Nam diễn viên cho biết anh cảm thấy có trách nhiệm vì đã tham gia một dự án gây tranh cãi lớn trong dư luận. Nam diễn viên nói sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến công chúng và thận trọng hơn trong tương lai.

IU thừa nhận bản thân cần cẩn trọng hơn với các dự án có yếu tố lịch sử ẢNH: AFP

Điều đáng chú ý là scandal nổ ra đúng thời điểm Perfect crown đang ở giai đoạn thành công nhất. Theo Nielsen korea, tập cuối của phim đạt rating trung bình toàn quốc khoảng 13,8%, trở thành chương trình truyền hình được xem nhiều nhất khung giờ cuối tuần tại Hàn Quốc.

Tác phẩm lấy bối cảnh giả tưởng về một Hàn Quốc hiện đại vẫn duy trì chế độ quân chủ lập hiến. IU vào vai Seong Hee Joo, nữ thừa kế tập đoàn tài phiệt, Byeon Woo Seok vào vai đại quân Lee Ahn Daegun. Chuyện tình hợp đồng giữa hai nhân vật nhanh chóng thu hút khán giả nhờ hình ảnh sang trọng, thời trang bắt mắt và yếu tố cổ tích hiện đại.

Giới chuyên môn nhận định tranh cãi lần này cho thấy áp lực ngày càng lớn đối với các dự án phim cổ trang hoặc giả tưởng lịch sử tại Hàn Quốc. Trong những năm gần đây, khán giả xứ kim chi trở nên nhạy cảm hơn với các chi tiết liên quan đến chủ quyền, văn hóa và bản sắc dân tộc.

Dù vấp tranh cãi, Perfect crown vẫn là một trong những phim Hàn được bàn luận nhiều nhất năm 2026. Nhiều khán giả cho rằng ê kíp cần xử lý rạch ròi hơn giữa yếu tố hư cấu và các chi tiết mang tính lịch sử, trong khi không ít ý kiến nhận định phản ứng mạnh từ công chúng là điều dễ hiểu bởi bộ phim chạm đến những biểu tượng văn hóa của Hàn Quốc.