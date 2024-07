Bê bối xung quanh trận thua đau của Argentina: Ban tổ chức Olympic điều tra khẩn cấp

Ban tổ chức Olympic Paris đã vào cuộc điều tra nguyên nhân bê bối vỡ sân ở trận đấu giữa Argentina và Ma Rốc, trong khuôn khổ môn bóng đá nam diễn ra tối 24.7.

Cụ thể ở trận đấu này, các CĐV Ma Rốc và Argentina đã có không dưới 5 lần vượt qua hàng rào an ninh để xuống sân tiếp cận cầu thủ. Sau khi Cristian Medina ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 90+16, các CĐV Ma Rốc quá khích đã ném pháo nổ, chai lọ... vào các cầu thủ Argentina, khiến trận đấu bị tạm dừng. Cầu thủ hai đội được lực lượng an ninh sơ tán vào đường hầm để lánh nạn, còn ban tổ chức sân yêu cầu khán giả ra về.

CĐV quá khích chạy xuống sân tiếp cận cầu thủ AFP

Sau gần 2 tiếng, hai đội được thông báo trở lại tiếp tục thi đấu. VAR tước bàn thắng của Argentina, trước khi trận đấu diễn ra nốt 3 phút bù giờ còn lại. Chung cuộc, Argentina thua 1-2 trước Ma Rốc. Sự cố vỡ sân đi liền với tước bàn thắng sau gần 2 tiếng lần đầu tiên xảy ra với môn bóng đá nam ở Olympic. HLV Javier Mascherano của Argentina tố ban tổ chức biến trận đấu thành "rạp xiếc" và không đảm bảo an ninh dù đã có sự cố mất trộm trước đó 1 ngày, trong khi tờ La Nacional chê Pháp tổ chức trận đấu "thua cả các giải nghiệp dư".

Ban tổ chức Olympic Paris đã tiếp nhận báo cáo trận đấu để tiến hành điều tra, khi phát đi thông điệp: "Trận đấu giữa Argentina và Ma Rốc đã bị hoãn do một số khán giả tràn xuống sân. Sau đó cuộc so tài được tiếp tục và kết thúc an toàn. Ban tổ chức đang làm việc với các bên liên quan để tìm hiểu nguyên nhân và xác định các hành động thích hợp".

Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) đã kiện ban tổ chức Olympic Paris sau sự cố trên sân Geoffroy-Guichard. Tuy nhiên, trước mắt kết quả trận đấu không thể thay đổi. Argentina tạm xếp thứ ba bảng B sau lượt đầu với 0 điểm, đứng sau Ma Rốc và Iraq (cùng có 3 điểm). Ở lượt thứ hai diễn ra lúc 20 giờ ngày 27.7, Argentina sẽ đối đầu với Iraq - đội đã thắng Ukraine với tỷ số 2-1 trong ngày ra quân.