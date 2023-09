Bé gái 14 tuổi mang thai 8 tháng nói: 'Chồng không chấp nhận vì mang bầu con trai'

Sau khi thông tin về trường hợp bé gái 14 tuổi mang thai 8 tháng đang ở nhờ một người quen tại P.5 (TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) kèm theo lời kêu gọi giúp đỡ lan truyền trên mạng xã hội Facebook, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, cô bé tên L.N.G (ngụ TX.Long Mỹ, Hậu Giang).

Chồng không chấp nhận sinh con trai?

Trước đó, như Báo Thanh Niên thông tin, ngày 31.8 trên mạng xã hội Facebook lan truyền nhiều hình ảnh được cho là một bé gái 14 tuổi mang thai 8 tháng đang ở nhờ người quen tại P.5, TP.Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) kèm theo lời kêu gọi giúp đỡ. Vụ việc đã gây xôn xao dư luận ở địa phương.

Chủ bài viết cho biết cô bé hiện không sống cùng cha mẹ, lo lắng vì không biết cô sinh nở thế nào nên kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ.

Qua tìm hiểu, cô bé này tên L.N.G, 14 tuổi (ngụ TX.Long Mỹ, Hậu Giang). Bé L.N.G. kể, qua mối quan hệ của mẹ ruột, cô quen biết với "chồng" (không đăng ký kết hôn – PV). Cả hai không làm đám cưới rình rang mà chỉ có mâm cơm nho nhỏ để ra mắt tổ tiên. Ở với nhau 1 thời gian thì G. mang thai.

Thế nhưng ngay khi biết kết quả siêu âm thai là con trai, người "chồng" đã trở mặt hắt hủi, đối xử tệ với G. "Ảnh nói bây giờ bé gái mới được chấp nhận, còn bé trai thì ảnh không chấp nhận. Ảnh kêu một là mang đi phá, hai là muốn mang đi đâu thì mang, chứ ảnh không có nuôi", G. kể lại.

Suốt thời gian thai nghén G. không nhận được sự yêu thương, chăm sóc từ "chồng". Bụng mang dạ chửa, G. vẫn phải cố gắng đi lượm ve chai để tự nuôi mình và tích lũy tiền chờ ngày sinh con. Nhưng theo lời G. bi kịch hơn là "chồng" G. bị nghiện chơi game trên điện thoại, nên mỗi khi G. kiếm tiền đều bị "chồng" lột sạch. G. không đưa sẽ bị "chồng" hành hung.

Cuộc sống khổ sở, áp lực quá nên G. đã bỏ trốn khỏi gia đình "chồng" để sang P.5, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long tìm người quen. Tại đây, G. quen một số người nhưng không dám đến gặp vì ngại. Vì vậy, trong những ngày đầu, G. lang thang trong chợ, đêm ngủ võng. Hôm nào lượm ve chai được kha khá thì có tiền mua cơm, không thì mì gói.

Tình cờ, người con của ông Nguyễn Minh Hùng (58 tuổi, ngụ P.5, TP.Vĩnh Long, hiện G. gọi là cha nuôi) nhận ra G. là người quen nên đưa G. về nhà cưu mang.

Lượm ve chai kiếm tiền sinh con

Ông Hùng kể, ông biết G. bởi hồi nhỏ G. sống cùng mẹ ở TP.Vĩnh Long được một thời gian thì dắt díu nhau đi làm ăn nơi khác. Bẵng đi một thời gian dài rồi gặp lại, thấy hoàn cảnh éo le của G. ông Hùng vừa bất ngờ vừa xót xa. Những người xung quanh biết chuyện ai cũng chạnh lòng mỗi khi nghe kể về cuộc sống đầy sóng gió của G.

Hiện tại, G. đã về nhà ông Hùng ở nhờ được hơn 2 tháng, mỗi ngày vẫn tranh thủ đi lượm ve chai để kiếm tiền lo chuyện sinh nở sau này.

Ông Hùng cho biết, G. với gia đình ông không phải máu mủ ruột thịt hay họ hàng, chỉ vì thấy hoàn cảnh của G. đơn chiếc, đáng thương nên nhận làm con nuôi cho G. đỡ tủi thân. Hàng ngày, ông Hùng sống bằng nghề cưa cây thuê nên thu nhập cũng bấp bênh chỉ đủ vun vén cho cuộc sống gia đình mình nên cũng không giúp đỡ được gì nhiều cho G.

Ông Hùng tâm sự, ông từng chủ động liên lạc với cha mẹ của G. Nhưng chính ông cũng ngỡ ngàng khi không hiểu sao họ chẳng quan tâm và đến nay thì chặn luôn số điện thoại của ông.

Nhắc đến cha mẹ, G. bùi ngùi cho biết cả hai đã ly hôn. Hiện, mẹ G. ở cùng cha dượng nên cô không muốn về nhà mẹ sống cùng. Nhìn bụng bầu lớn từng ngày, G. nghẹn ngào nói: 'Bây giờ em chỉ ước là có tiền để sinh con và lo cho con của con. Mấy cô chú ở đây lo phụ tiếp con, có gì con không biết thì cô chú hướng dẫn. Chứ người ta kêu con cho con thì con không chấp nhận".

Liên quan đến sự việc này, ngày 1.9, ông Hùng đưa G. về Hậu Giang trình báo cơ quan chức năng. Sau khi nhận tin tố giác, Công an P.Bình Thạnh (TX.Long Mỹ, Hậu Giang) đã tiếp nhận chuyển giao vụ việc, tiến hành xử lý theo quy định.



Theo kết quả xác minh ban đầu, Công an P.Bình Thạnh cho biết khoảng tháng 2.2022, G. và một người tên V.V.A (hơn 30 tuổi, ngụ P.Bình Thạnh, TX.Long Mỹ) sống chung với nhau như vợ chồng. Hai bên gia đình chỉ làm lễ cưới đơn giản, rồi G.về nhà A. sinh sống.

Đến tháng 5.2023 G. và A. xảy ra mâu thuẫn nên A. bỏ nhà đi làm thuê. Hiện, A. không có tại địa phương. Công an P.Bình Thạnh đang trong quá trình tiếp nhận, xử lý thông tin theo trình tự để làm sáng tỏ vụ việc.

Theo nguồn tin của Báo Thanh Niên, ngày 7.9, Công an TX.Long Mỹ (Hậu Giang) đang tạm giữ người 'chồng' là Võ Vũ An (39 tuổi) để điều tra về hành vi giao cấu với người từ 13 đến dưới 16 tuổi.



Trước đó, An đã đến cơ quan công an trình diện trong ngày 6.9. Nguồn tin cho biết thêm, hiện bé G. đang được một người ở TP.Vĩnh Long (Vĩnh Long) cưu mang để sinh nở. Công an cũng sẽ đến gặp bé G. để làm việc, tiến hành xác định tuổi thai để thực hiện các trình tự tố tụng tiếp theo.