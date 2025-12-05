Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Gia đình

Bé gái 3 lần cắt mái tóc dài: 'Tặng tóc cho bạn, giờ con có ngoại hình mới!’

Thanh Mai
Thanh Mai
05/12/2025 11:20 GMT+7

Chứng kiến người thân mắc ung thư, chị Thanh Trúc cùng con gái nhiều lần hiến tóc để tiếp thêm niềm tin, giúp bệnh nhi ung thư tự tin hơn trên hành trình chiến đấu với bệnh tật.

Từ nỗi đau khi nhìn người thân là bệnh nhân ung thư rụng tóc vì hóa trị, chị Trần Thị Thanh Trúc (35 tuổi, phường An Đông, TP.HCM) đã chọn cách sẻ chia bằng việc hiến tóc. Điều đặc biệt, bé gái của chị cũng đồng hành cùng mẹ, 3 lần cắt mái tóc dài yêu thích

Người thân là bệnh nhân ung thư

Năm 2016, chị Thanh Trúc bàng hoàng khi nghe tin cô út của mình phát hiện mắc ung thư buồng trứng. Hành trình điều trị của người cô 43 tuổi kéo dài hơn 6 tháng, rất đau đớn khi truyền hóa chất do đã vào giai đoạn di căn.

Từ nỗi đau người thân đến hành trình hiến tóc của hai mẹ con - Ảnh 1.

Năm 2022, chị Trúc tham gia ngày hội nón Hồng và hiến tóc lần đầu tiên

ẢNH: NVCC

"Cô út của tôi bị rụng tóc nhiều nên phải cạo đầu. Lúc đó, gia đình có ra chợ An Đông để mua bộ tóc giả cho cô nhưng do kỹ thuật của bộ tóc giả thời đó không được tốt như bây giờ nên khiến cô khó chịu", chị Trúc kể.

Rồi năm 2022, chị lại tiếp tục nghe tin người con của bác ruột bị ung thư vú và chỉ còn 1 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán thì không qua khỏi. Chị Trúc chia sẻ: "Nếu bệnh này được phát hiện sớm thì cơ hội sống sẽ cao hơn. Nhưng do chị ấy đã qua giai đoạn di căn, phát hiện trễ quá nên không thể chữa trị kịp thời".

Từ nỗi đau người thân đến hành trình hiến tóc của hai mẹ con - Ảnh 2.

Lần hiến tóc đầu tiên nhân dịp sinh nhật 5 tuổi của bé Trần Tuệ Anh

ẢNH: NVCC

Được biết trước đó vào tháng 10.2022, chị Trúc lần đầu tiên đến ngày hội nón Hồng để tham gia hiến tóc. Nhưng vì sự kiện thu hút quá đông người tham gia, chị không thể hiến tóc tại ngày hội nên được giới thiệu đến Hệ thống Salon Tóc Hồng do Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam (BCNV) tổ chức.

Do chị Trúc từng thấy những người phụ nữ thân yêu trong gia đình phải chống chọi với bệnh tật nên chị luôn ấp ủ được hiến tóc để tiếp thêm niềm tin cho các bệnh nhân ung thư. "Tôi cũng mong có thể giúp các chiến binh K có một ngoại hình tự tin hơn để tiếp tục sống và học tập thật tốt", chị Trúc bày tỏ.

Đến nay, chị Trúc đã có 2 lần hiến tóc là vào năm 2022 và năm 2024. Hiểu được sự khó khăn mà các bệnh nhân ung thư phải đối mặt, chị Trúc dẫn bé Trần Tuệ Anh đi hiến tóc lần đầu tiên nhân dịp sinh nhật lần thứ 5 của bé vào năm 2022.

Từ nỗi đau người thân đến hành trình hiến tóc của hai mẹ con - Ảnh 4.

Gia đình chị Trúc tặng quà, chơi tô màu, vẽ trang trí cùng các bệnh nhi

ẢNH: NVCC

"Tóc con sẽ lại dài…"

Theo chị Trúc chia sẻ, trong CLB tiếng Anh mà bé Tuệ Anh tham gia, bạn của bé Tuệ Anh mắc ung thư nên từ đó, chị ấp ủ dự định đưa con gái mình đi hiến tóc. Chị cũng dành thời gian để giải thích cho bé hiểu một bộ tóc có ý nghĩa như thế nào đối với bệnh nhân K.

"Tôi dặn bé mỗi ngày con nên ăn uống cho tốt để bộ tóc con dài ra thật chắc, thật khỏe, sau đó có thể đem tặng cho các bạn. Vì mỗi ngày vào thuốc khiến các bạn rất đau đớn, các bạn không còn tóc nữa nên hiện tại con còn rất may mắn", chị Trúc nói.

Từ nỗi đau người thân đến hành trình hiến tóc của hai mẹ con - Ảnh 5.

Vào 25.10, chị Trúc cùng chồng đưa bé Tuệ Anh đến hiến tóc lần thứ 3 tại ngày hội nón Hồng

ẢNH: THANH MAI

Vào hè năm 2024, chị Trúc cùng chồng có dịp đưa bé Tuệ Anh đến ngôi nhà chung dành cho bệnh nhi ung bướu ở phường Tăng Nhơn Phú (trước đây là phường Tân Phú, TP.Thủ Đức cũ). Chị kể, ở đó có nhiều bệnh nhi mắc bệnh ung thư buồng trứng, ung thư xương và phải cạo trọc đầu. "Tôi cũng gửi lời động viên đến các bé hãy cố lên. Con hết bệnh thì tóc con sẽ lại dài. Các con hãy vui vẻ, luôn suy nghĩ tích cực để tiếp tục chiến đấu", chị kể lại.

Chị quyết định đưa bé Tuệ Anh đến ngôi nhà chung của các bệnh nhi để bé hiểu được tình hình sức khỏe của các bạn. Chị Trúc chia sẻ: "Tôi cũng hướng bé tham gia sinh hoạt vì cộng đồng để bé ý thức được mình đang rất may mắn. Mình có nhiều điều tốt hơn các bạn rồi thì mình nên biết trân trọng mọi khoảnh khắc".

Chị Trúc kể, sau khi hiến tóc, bé Tuệ Anh hồn nhiên nói: "Con tặng tóc cho bạn rồi, bây giờ con có ngoại hình mới". Chị kể thêm, con gái chị vốn rất điệu và thích tóc dài, do bé thường xem hoạt hình và yêu thích những nàng công chúa có mái tóc dài thướt tha.

"Tôi mong con có thể hiểu rằng, sau này tóc con sẽ lại dài. Việc con hiến tóc là để tiếp thêm động lực cho các bệnh nhân ung thư. Nghe vậy thì bé Tuệ Anh đã đồng ý và đến nay, bé đã tham gia hiến tóc 3 lần", người mẹ trẻ cho biết.

Khám phá thêm chủ đề

