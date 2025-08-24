Bé gái 4 tuổi bị trâu húc tử vong

Ngày 24.8, ông Lô Văn Khăm, Chủ tịch UBND xã Nga My (Nghệ An), cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ trâu tấn công người khiến 1 trẻ em tử vong.

Trước đó, chiều ngày 23.8, bé Lương Thị Ngọc T. (4 tuổi, ngụ bản Chon, xã Nga My) cùng 2 người bạn đang đi chơi ngoài đường thì gặp một con trâu của hàng xóm đang ăn cỏ bên đường.

Con trâu tấn công bé T. ẢNH: CTV

Thời điểm đó, có 2 cháu trẻ em cũng đi ngang qua, bé T. đi sau cùng bất ngờ bị con trâu này tấn công gây thương tích rất nặng.

Ngay sau đó, bé T. được đưa đến trạm y tế xã cấp cứu và được chuyển lên bệnh viện để cấp cứu, điều trị, Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên đến rạng sáng 24.8, bé T. đã tử vong.

Ông Khăm cũng cho biết, hoàn cảnh của bé T. rất đáng thương. Bố bé T. bị tai nạn giao thông qua đời cách đây hơn 1 năm, mẹ bé gửi con gái cho ông bà ngoại chăm và đi làm ăn xa. Thời điểm con gái gặp nạn, người mẹ đang đi làm thuê ở một tỉnh phía nam.

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo chính quyền xã Nga My đã đến nhà chia buồn và hỗ trợ, lo hậu sự cho bé và kêu gọi người dân hỗ trợ gia đình cháu bé.