Bé gái 4 tuổi bị vòi phun nước hất lên cao rồi rơi xuống đất

Theo lãnh đạo UBND xã Cán Tỷ, em Phượng Mai Dương đã đi bộ từ Hà Nội về Hà Giang do không có tiền bắt xe khách. Rất may, trên đường đi qua xã Sơn Nam đã được các chiến sĩ công an giúp đỡ.