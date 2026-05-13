Bé gái 7 tuổi loạn thần cấp tính sau khi dùng miếng dán chống say tàu xe

Ngày 13.5, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM thông tin về trường hợp bệnh nhi L.D.A (7 tuổi) nhập viện vì mất ngủ, có triệu chứng loạn thần cấp tính sau khi sử dụng miếng dán chống say tàu xe.

Trước đó, ngày 2.5, bé cùng mẹ đi từ quê vào TP.HCM. Hai mẹ con có sử dụng miếng dán chống say tàu xe có chứa thành phần scopolamine. Do đường kẹt xe, sợ bé mệt nên mẹ đã dán cho em 2 miếng sau tai, trong khi liều khuyến cáo cho trẻ hoặc người dưới 40 kg là 1/2 miếng. Hành trình kéo dài 5 giờ mới đến nơi, sau đó bé được gỡ miếng dán ra.

Sau đó, bé xuất hiện các triệu chứng rối loạn tâm thần cấp tính như: thức trắng đêm, nói nhảm, mất kiểm soát hành vi, có lúc bò lê trên sàn hoặc ngã quỵ đột ngột. Đồng thời bé sốt 38,2 độ C nên gia đình đưa đi bệnh viện.

Sau khi thăm khám và loại trừ các nguyên nhân viêm não, màng não nguy hiểm, bác sĩ nhận định đây có thể là trường hợp bị tác dụng phụ của scopolamine. Bé được theo dõi sát tại phòng cấp cứu. Các triệu chứng loạn thần giảm dần sau 12 giờ theo dõi và bé được chuyển lên phòng thường.

Sau 3 ngày nằm viện, các triệu chứng dần biến mất, bé trở lại lanh lợi, hoạt bát như trước khi bệnh.

Theo bác sĩ Trần Ngọc Lưu, Bệnh viện Nhi đồng 2, thành phần scopolamine trong miếng dán chống say tàu xe có thể gây các tác dụng phụ như khô miệng, chóng mặt, buồn ngủ, kích động, suy giảm thị lực, lú lẫn, giãn đồng tử. Trường hợp nặng có thể gây loạn thần cấp tính (mất phương hướng, ảo giác, hoang tưởng), mất trí nhớ, rối loạn ngôn ngữ, tăng thân nhiệt ác tính… Các triệu chứng nặng thường gặp ở trẻ em và người cao tuổi.

Bác sĩ cũng cho biết hướng dẫn sử dụng từ nhà sản xuất lưu ý không dùng miếng dán chứa scopolamine cho trẻ dưới 8 tuổi và cần giảm liều với trẻ em hoặc người dưới 40 kg.

"Phụ huynh cần hết sức lưu ý khi sử dụng bất kỳ thuốc nào cho trẻ em, luôn đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, chỉ định và chống chỉ định trước khi dùng", bác sĩ Trần Ngọc Lưu khuyến cáo.

Bác sĩ cũng lưu ý khi trẻ có bất kỳ dấu hiệu bất thường sau khi dùng thuốc nói chung và miếng dán chống say tàu xe chứa scopolamine nói riêng như sốt cao, thay đổi hành vi, phát ban…, phụ huynh cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, đồng thời báo rõ tiền sử dùng thuốc và mang theo vỏ thuốc hoặc hình ảnh nhãn thuốc.