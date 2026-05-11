Trao giấy khai sinh cho bé trai 2 tuổi bị bạo hành dã man ở TP.HCM

Ngày 11.5, đoàn công tác liên ngành, gồm Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 14 TP.HCM; UBND xã Hòa Hiệp, UBND phường Trung Mỹ Tây, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tại TP.HCM, Trung tâm Công tác xã hội - giáo dục dạy nghề thiếu niên TP.HCM đến Bệnh viện Nhi đồng 1, thăm hỏi, động viên và trao giấy khai sinh cho bé trai 2 tuổi bị bạo hành dã man đang điều trị tại đây.
Đây là bé N.G.K (ở xã Hòa Hiệp, TP.HCM), bị mẹ ruột cùng người tình bạo hành gây thương tích nặng mà Báo Thanh Niên đã thông tin.
Đảm bảo quyền trẻ em
Lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết bé trai 2 tuổi bị bạo hành dã man có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bé nhập viện trong tình trạng tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần. Trong quá trình điều trị, "mô hình một cửa" tại Bệnh viện Nhi đồng 1 cùng các cơ quan chức năng đã phối hợp rà soát, hỗ trợ hoàn tất thủ tục pháp lý cần thiết để trẻ được đăng ký khai sinh theo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cơ bản và chính đáng của trẻ em.
Đại diện UBND xã Trung Mỹ Tây đã trực tiếp trao giấy khai sinh cho bé tại bệnh viện, thể hiện ý nghĩa nhân văn sâu sắc và sự quan tâm của chính quyền và toàn xã hội trong công tác bảo vệ trẻ em, đặc biệt là những trẻ em yếu thế, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mẹ bé K. có địa chỉ ở phường Trung Mỹ Tây).
Giấy khai sinh không chỉ là một văn bản hộ tịch mà còn là quyền cơ bản đầu tiên của mỗi trẻ em. Đây cũng là cơ sở để trẻ được tiếp cận các quyền về chăm sóc y tế, giáo dục, an sinh xã hội và được pháp luật bảo vệ đầy đủ.
Đại diện đoàn công tác gửi lời động viên sâu sắc đến đội ngũ y bác sĩ, nhân viên công tác xã hội và các đơn vị đã nỗ lực chăm sóc, bảo vệ và hỗ trợ bé trong suốt thời gian qua.
Dịp này, đoàn công tác cũng trao tặng phần quà hỗ trợ chi phí điều trị và sinh hoạt cho bé trai 2 tuổi bị hành hạ dã man.
Lãnh đạo UBND TP.HCM đến bệnh viện thăm bé trai
Sáng cùng ngày, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cũng đã đến Bệnh viện Nhi đồng 1 thăm bé trai 2 tuổi bị hành hạ dã man. Hoạt động thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo TP.HCM đối với công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, đặc biệt là những trường hợp trẻ em yếu thế, bị bạo hành, xâm hại cần được hỗ trợ khẩn cấp và toàn diện.
Phó chủ tịch UBND TP.HCM đã ân cần thăm hỏi tình trạng sức khỏe, đời sống tinh thần của bệnh nhi; đồng thời lắng nghe báo cáo từ Bệnh viện Nhi đồng 1 về quá trình tiếp nhận, điều trị cũng như các biện pháp hỗ trợ tâm lý, bảo vệ an toàn cho trẻ.
Phó chủ tịch UBND TP.HCM bày tỏ sự xót xa trước hoàn cảnh của bệnh nhi, đồng thời nhấn mạnh việc bảo vệ trẻ em khỏi các hành vi bạo lực, xâm hại là trách nhiệm chung của toàn xã hội.
Phó chủ tịch UBND TP.HCM đã trao quà động viên cho bệnh nhi, mong bé sớm vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định sức khỏe để trở lại cuộc sống bình thường.
Vụ việc bé trai 2 tuổi bị bạo hành dã man
Báo Thanh Niên trước đó đã thông tin, chiều 2.5, Công an xã Hòa Hiệp (TP.HCM) tiếp nhận tin báo của người dân về việc một phụ nữ có hành vi đánh đập con nhỏ tại nhà thuê ở ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp.
Khi lực lượng chức năng có mặt, bé N.G.K được phát hiện trong tình trạng nguy kịch. Toàn thân bé có nhiều vết bầm tím, trầy xước, vùng đầu bị rách, lơ mơ, phản ứng chậm. Bé được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM.
Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Hòa Hiệp xác minh, làm rõ vụ việc.
Bước đầu, cơ quan công an xác định người bạo hành K. là mẹ ruột bé - Nguyễn Thị Thanh Trúc (33 tuổi, ở TP.HCM) và người tình là Danh Chơn (30 tuổi, ở An Giang). Trúc và Chơn chung sống như vợ chồng. Cả hai thừa nhận đã đánh bé trong thời gian qua.
Tại cơ quan công an, Chơn khai khoảng 9 giờ sáng 2.5, do K. quấy khóc không chịu dậy ăn sáng nên đã dùng gậy tre đánh vào chân bé. Các vết thương cũ trên người bé là do mẹ ruột gây ra từ nhiều ngày trước.
Đến 14 giờ cùng ngày, Trúc dùng gậy tre đánh vào vùng lưng và đầu con ruột. Chơn cũng đánh K. bằng gậy tre khiến đầu bé bị thương, chảy máu nhiều.
Sự việc chỉ được phát hiện khi Trúc sang nhà bà O. (hàng xóm) xin tiền để về quê. Thấy cháu K. mang thương tích nghiêm trọng, bà O. đã trình báo cơ quan chức năng. Nhân chứng này cũng cho biết trước đó từng nhiều lần thấy Trúc dùng gậy gỗ đánh đập con nhỏ. Tại cơ quan công an, qua kiểm tra nhanh, cả hai âm tính với chất ma túy.
Ngày 5.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trúc và Chơn để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích. Đồng thời trưng cầu giám định thương tích của bé K.
