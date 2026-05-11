Trao giấy khai sinh cho bé trai 2 tuổi bị bạo hành dã man ở TP.HCM

Ngày 11.5, đoàn công tác liên ngành, gồm Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 14 TP.HCM; UBND xã Hòa Hiệp, UBND phường Trung Mỹ Tây, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tại TP.HCM, Trung tâm Công tác xã hội - giáo dục dạy nghề thiếu niên TP.HCM đến Bệnh viện Nhi đồng 1, thăm hỏi, động viên và trao giấy khai sinh cho bé trai 2 tuổi bị bạo hành dã man đang điều trị tại đây.

Đây là bé N.G.K (ở xã Hòa Hiệp, TP.HCM), bị mẹ ruột cùng người tình bạo hành gây thương tích nặng mà Báo Thanh Niên đã thông tin.

Đảm bảo quyền trẻ em

Lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết bé trai 2 tuổi bị bạo hành dã man có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bé nhập viện trong tình trạng tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần. Trong quá trình điều trị, "mô hình một cửa" tại Bệnh viện Nhi đồng 1 cùng các cơ quan chức năng đã phối hợp rà soát, hỗ trợ hoàn tất thủ tục pháp lý cần thiết để trẻ được đăng ký khai sinh theo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cơ bản và chính đáng của trẻ em.

Đại diện UBND xã Trung Mỹ Tây đã trực tiếp trao giấy khai sinh cho bé tại bệnh viện, thể hiện ý nghĩa nhân văn sâu sắc và sự quan tâm của chính quyền và toàn xã hội trong công tác bảo vệ trẻ em, đặc biệt là những trẻ em yếu thế, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mẹ bé K. có địa chỉ ở phường Trung Mỹ Tây).

Bé trai 2 tuổi bị bạo hành dã man ở TP.HCM đã có giấy khai sinh ẢNH: BV

Giấy khai sinh không chỉ là một văn bản hộ tịch mà còn là quyền cơ bản đầu tiên của mỗi trẻ em. Đây cũng là cơ sở để trẻ được tiếp cận các quyền về chăm sóc y tế, giáo dục, an sinh xã hội và được pháp luật bảo vệ đầy đủ.

Đại diện đoàn công tác gửi lời động viên sâu sắc đến đội ngũ y bác sĩ, nhân viên công tác xã hội và các đơn vị đã nỗ lực chăm sóc, bảo vệ và hỗ trợ bé trong suốt thời gian qua.

Dịp này, đoàn công tác cũng trao tặng phần quà hỗ trợ chi phí điều trị và sinh hoạt cho bé trai 2 tuổi bị hành hạ dã man.

Lãnh đạo UBND TP.HCM đến bệnh viện thăm bé trai

Sáng cùng ngày, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cũng đã đến Bệnh viện Nhi đồng 1 thăm bé trai 2 tuổi bị hành hạ dã man. Hoạt động thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo TP.HCM đối với công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, đặc biệt là những trường hợp trẻ em yếu thế, bị bạo hành, xâm hại cần được hỗ trợ khẩn cấp và toàn diện.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM đã ân cần thăm hỏi tình trạng sức khỏe, đời sống tinh thần của bệnh nhi; đồng thời lắng nghe báo cáo từ Bệnh viện Nhi đồng 1 về quá trình tiếp nhận, điều trị cũng như các biện pháp hỗ trợ tâm lý, bảo vệ an toàn cho trẻ.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM bày tỏ sự xót xa trước hoàn cảnh của bệnh nhi, đồng thời nhấn mạnh việc bảo vệ trẻ em khỏi các hành vi bạo lực, xâm hại là trách nhiệm chung của toàn xã hội.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cũng đã đến Bệnh viện Nhi đồng 1 thăm bé trai 2 tuổi bị hành hạ dã man đang điều trị tại đây ẢNH: BV

Phó chủ tịch UBND TP.HCM đã trao quà động viên cho bệnh nhi, mong bé sớm vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định sức khỏe để trở lại cuộc sống bình thường.