Bé gái hơn 2 tháng tuổi bị bạo hành: Xương đùi cháu bé gãy cả tháng trước

Bé C. nhiều lần bị bạo hành

Sáng 22.5, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cho biết bé gái N.N.T.C (hơn 2 tháng tuổi), bị bạo hành nguy kịch vẫn đang tiếp tục thở máy, sức khỏe rất yếu, phải điều trị tích cực trong phòng hồi sức của khoa Nhi. Qua hình ảnh chụp X-quang, các bác sĩ nhận định bé C. từng bị bạo hành, vì xương đùi bị gãy khoảng 1 tháng trước.

Bé C. được điều trị đặc biệt tại khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng LÂM VIÊN

Như Thanh Niên đã phản ánh, tối 21.5, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) ra quyết định bắt giữ khẩn cấp đối với Trần Hoài Thương (33 tuổi, ngụ P.2, TP.Đà Lạt, người tình của chị N.T.H.A, mẹ bé C.), nghi phạm bạo hành bé C., để điều tra hành vi bạo hành trẻ em.



Bước đầu Thương khai nhận trong quá trình sống với chị A., Thương thấy bé C. khóc nhè nên vào các ngày 14 và 16.4, Thương dùng tay tát vào mặt, đầu bé C. Theo nhận định của các bác sĩ về việc xương đùi bé C. bị gãy khoảng 1 tháng trước, cho thấy bé từng bị Thương bạo hành chứ không chỉ bị tát vào mặt, đầu.

Đêm 19.5 rạng sáng 20.5, Thương mua ma túy về nhà trọ để cùng chị A. sử dụng. Đến trưa 20.5, Thương cho bé C. uống sữa nhưng bé không uống. Bực tức, Thương dùng ti giả đặt vào miệng của bé và lấy băng keo dán lên. Khi thấy bé khó thở, Thương mới mở băng keo ra.

Trần Hoài Thương nhiều lần bạo hành bé C. tại nhà trọ CTV

Sau đó, thấy bé nằm khóc, Thương lấy gấu bông dài khoảng 20 cm, nặng khoảng 200 g ném liên tiếp 4 cái vào mặt và người của bé. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Thương cho uống sữa nhưng bé không uống, Thương dùng tay tát vào mặt, đầu bé làm bé C. khó thở và ngất đi. Lúc này Thương mới đưa bé đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu.

Công an TP.Đà Lạt cho biết đã đưa Thương về nhà trọ thực nghiệm những lần Thương bạo hành bé C. và đang củng cố hồ sơ để khởi tố nghi phạm này về hành vi giết người.

Lập tổ tiếp nhận quỹ điều trị cho bé C.

Trưa 22.5, bà Trần Thị Vũ Loan, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Lạt cho biết sau vụ việc bé C. bị bạo hành phải nhập viện cấp cứu, nhiều tổ chức, cá nhân đến bệnh viện hỗ trợ chi phí điều trị cho bé. Để hạn chế việc vào phòng bé đang điều trị, TP.Đà Lạt đề xuất Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng thành lập tổ tiếp nhận quỹ giúp đỡ bé, có sự tham gia của Phòng LĐ-TB-XH TP.Đà Lạt và UBND P.1 (TP.Đà Lạt). Quỹ này được quản lý và sử dụng công khai mua thuốc, sữa để các y bác sĩ điều trị và nuôi dưỡng bé vì nhận định bé C. phải điều trị dài ngày.

Cũng theo bà Loan, sau vụ việc đau lòng, UBND TP.Đà Lạt đã mua bảo hiểm y tế cho bé. Bác sĩ Hoàng Thị Dạ Thảo, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng, cho biết từ ngày bé C. nhập viện điều trị, không thấy mẹ bé cũng như người thân đến chăm nom. Do đó các y bác sĩ bên cạnh việc điều trị tích cực cho bé, kiêm luôn việc chăm sóc, nuôi dưỡng bé C.