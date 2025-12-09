Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bé gái sơ sinh bị vùi nửa người trong vườn cao su

Trần Hiếu
Trần Hiếu
09/12/2025 15:36 GMT+7

Một người dân ở xã Ia Mơ (Gia Lai) vô tình phát hiện một bé gái sơ sinh còn nguyên cả cuống rốn bị vùi nhiều phần cơ thể trong vườn cao su.

Ngày 9.12, Công an xã Ia Mơ (Gia Lai) cho biết đang phối hợp cơ quan chức năng tìm kiếm thân nhân của một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong vườn cao su. Bé gái được anh R.L.B. (ở xã Ia Mơ) phát hiện khi anh này có việc ở vườn cao su khoảng 21 giờ ngày 8.12.

Khi nghe tiếng khóc vọng lại, anh B. lần theo và phát hiện một bé sơ sinh bị đất vùi lấp nhiều phần thân thể, chỉ hở vùng mặt. Anh B. đã nhanh chóng đưa bé vào nhà, giữ ấm, thông báo cho mọi người biết và trình báo cơ quan chức năng.

Bé gái sơ sinh bị vùi nửa người trong vườn cao su - Ảnh 1.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi, vùi thân trong vườn cao su

ẢNH: C.T.V.

Công an xã Ia Mơ nhanh chóng có mặt và phối hợp lực lượng y tế để kiểm tra sức khỏe của bé sơ sinh. Kết quả kiểm tra cho thấy đây là một bé gái, còn nguyên dây rốn, vùng trán có vết xước nghi do động vật cào.

Sau khi sơ cứu, lực lượng công an phối hợp Trạm y tế xã Ia Mơ đưa bé gái đến Bệnh viện Nhi Gia Lai để tiếp tục chăm sóc. Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Gia Lai, bệnh nhân nhập viện có biểu hiện suy hô hấp nhẹ, trên mặt có nhiều vết xước, tay và chân xuất hiện các nốt đỏ nghi do côn trùng cắn. Nhiều khả năng cháu bé vừa mới được sinh ra đã bị bỏ rơi, vùi xuống đất.

Bé gái sơ sinh bị vùi nửa người trong vườn cao su - Ảnh 2.

Cháu bé đang được chăm sóc tại Bệnh viện Nhi Gia Lai

ẢNH: C.T.V.

Bé gái sơ sinh đã được tiêm kháng sinh để phòng nhiễm trùng, thở ô xy và truyền dịch nuôi dưỡng. Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của bé đã ổn định và đang được các bác sĩ theo dõi đặc biệt. Chính quyền địa phương cũng phát đi thông báo tìm người thân của bé gái bị bỏ rơi này.

