Bé gái tử vong sau biến chứng hiếm gặp, nghi liên quan tiếp xúc động vật

Gia đình bé gái (không muốn tiết lộ danh tính) xác nhận bé từng bị tổn thương não và suy thận do hội chứng HUS - hội chứng có thể xảy ra sau khi cơ thể nhiễm một số chủng vi khuẩn E. coli sinh độc tố Shiga (STEC) có khả năng lây từ động vật sang người.

Độc tố Shiga có thể làm tổn thương lớp tế bào lót bên trong các mạch máu nhỏ, dẫn đến hình thành huyết khối, phá hủy hồng cầu và làm giảm số lượng tiểu cầu. Tình trạng này có thể gây tổn thương thận cấp, thậm chí đe dọa tính mạng.

Trong bài đăng trực tuyến, gia đình cho biết bé có thể đã nhiễm vi khuẩn tại một trang trại, nơi bé từng bế, cưỡi và vuốt ve động vật. Tuy nhiên, nguồn lây chưa được cơ quan y tế xác nhận, theo ABC News (Úc).

Vi khuẩn E. coli thường cư trú trong đường ruột và phân của gia súc, gia cầm trong trang trại ẢNH MINH HỌA: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Số ca HUS tiến triển từ nhiễm khuẩn rất hiếm gặp

Theo bà Clare Looker, giám đốc cơ quan y tế bang Victoria, tình trạng nhiễm vi khuẩn tiến triển thành hội chứng HUS là rất hiếm gặp.

Bà cho biết mỗi năm, bang Victoria chỉ ghi nhận từ 1 - 5 trường hợp mắc HUS. Số ca phát hiện vi khuẩn đã tăng đáng kể kể từ năm 2023. Nguyên nhân có thể liên quan đến việc tăng cường xét nghiệm và cải thiện phương pháp phát hiện.Dù không cung cấp chi tiết về trường hợp bé gái tử vong, bà Looker cho biết các địa điểm cho khách tiếp xúc với động vật cũng nằm trong phạm vi điều tra của cơ quan y tế.

Bà Clare Looker khuyến cáo người dân nên vệ sinh tay kỹ sau khi tiếp xúc với động vật.

Những ai cần thận trọng khi tiếp xúc với động vật?

Theo cơ quan y tế bang Victoria, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người cao tuổi và người có hệ miễn dịch suy yếu là những nhóm dễ bị nhiễm bệnh và gặp biến chứng nghiêm trọng hơn khi tiếp xúc với nguồn lây từ động vật.

Tại Victoria, HUS được xếp vào nhóm tình trạng cần thông báo khẩn cấp. Theo quy định, nhân viên y tế phải thông báo cho cơ quan chức năng ngay khi chẩn đoán hoặc nghi ngờ trường hợp mắc HUS.